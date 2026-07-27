Ahbap Soruşturmasında 5 İsim İfadeye Çağrıldı

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında aralarında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin’in de bulunduğu çok sayıda ünlü isim ifadeye çağrıldı. Savcılığa ifade vermek için ilk gelen isim Mahsun Kırmızıgül oldu. Kırmızıgül, bilgilendirme amaçlı geldiklerini söyledi.

GÜLBEN ERGEN İSYAN ETTİ

Gülben Ergen, ifadeye çağrılmasının ardından sosyal medyada isyan etti. Ergen, gerçekten de iyilikten maraz doğduğunu belirtti. Sıla Bebek ve Fatmanur davalarında şikayet edildiğini açıkladı. Narin davasında tehdit edildiğini, Rojin Kabaiş davasında linçlendiğini söyledi. Haluk Levent sürecinde hangi gerekçeyle ifade istendiğini bilmediğini kaydetti. İfadesini eksiksiz vereceğini ve ardından X hesabını dondurduğunu duyurdu. Sorumlular hakkında yasal şikayette bulunacağını ekledi.

ÖZLEM GÜRSES ADLİYEDE İFADE VERDİ

Özlem Gürses savcılığa ifade vermek üzere adliyeye gelen ilk isim oldu. Gürses, savcının bilgisine başvurmak istediğini belirtti. Sorularını yanıtlamak için geldiğini ifade etti. Hazal Kaya ise avukat annesiyle adliyeye geldi. Kaya, ifadeye çağrıldığını ve söyleyecek bir şey olmadığını söyledi. İfade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı. Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Şahan Gökbakar da soruşturma kapsamında ifade verdi.

HALUK LEVENT VE OĞUZHAN UĞUR TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şubesi geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçları araştırıldı. MASAK raporları ve hesap hareketleri incelendi. Şüphelilerin yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Aralarında zincirleme tapu devirleri yaptıkları belirlendi. Bahis hesaplarına para aktararak yüksek miktarlar kaybettikleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan 54 şüpheliden 28’i tutuklandı. Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur da tutuklananlar arasındaydı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konuldu.

SORUŞTURMANIN DÖRDÜNCÜ DALGASINDA 13 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında dördüncü dalga operasyonu düzenlendi. Bu operasyonda 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamı genişlemeye devam ediyor.