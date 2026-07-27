Ahbap Soruşturmasında 5 Ünlü İsim İfadeye Çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında gazeteci Uğur Dündar ile sanatçılar Mahsun Kırmızıgül ve Gülben Ergen ifadeye çağrıldı. Listede oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin de yer aldı. Soruşturma kapsamında 5 ünlü isim daha ifade verecek.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA YAPILAN İNCELEMELER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda MASAK raporları incelendi. Hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip sonuçları değerlendirildi. Şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri tespit edildi.

YÜKSEK TUTARLI PARA TRANSFERLERİ BELİRLENDİ

Şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildi. Şans oyunları hesaplarına büyük meblağlar aktarıldı. Bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri ortaya çıktı. Ayrıca kısa sürede çok sayıda tapu devri yapıldı.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINANLAR

Haluk Levent’in de aralarında olduğu 17 şüpheli 12 Temmuz’da gözaltına alındı. Çalışmalar devam ederken 9 zanlı daha yakalandı. 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARLARI VERİLDİ

Haluk Levent’in de bulunduğu 14 kişi tutuklandı. 11 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA YAKALANANLAR

İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 17 şüpheli daha gözaltına alındı. 12 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 8’ine adli kontrol uygulandı. Toplam tutuklu sayısı 18’e yükseldi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur’un da aralarında olduğu 10 zanlı gözaltına alındı.

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLAMASIYLA TUTUKLAMA

10 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı. Sulh ceza hakimliği bazı şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Oğuzhan Uğur ve 8 kişi hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan tutuklandı. Ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlaması da yöneltildi.

DÖRDÜNCÜ DALGA OPERASYONU BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada dördüncü dalga operasyonu başlattı. Bu sabah düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli daha gözaltına alındı.