Ailelere LGS Tercihlerinde Tatil Uyarısı

Eğitim
Bir öğrenci sınav öncesi düşünceli bir şekilde oturuyor
LGS tercihleri, rehber öğretmenlerle yapılmalı ve dikkatli bir şekilde planlanmalıdır.
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LGS kapsamında düzenlenen merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz Cuma günü açıklanacak, hemen ardından 13 Temmuz’da tercih işlemleri başlayacak ve 24 Temmuz’a kadar devam edecek. Öğrenciler ve aileler tercihlerini rehber öğretmenlerle yapmalı. Ancak birçok aile bu dönemde il dışına tatile çıkıyor. Tatil yerlerindeki rehber öğretmenler sadece kendi şehirlerindeki liseleri biliyor. Bu nedenle ailelere yardımcı olamıyorlar. Tercihler herhangi bir ortaokul müdürlüğü tarafından onaylanabiliyor. LGS tercihleri ömürde bir kez yapıldığı için dikkatli olunmalı. Aileler tercihlerini tamamlamadan tatile çıkmamalı. Geçmişte rehber öğretmen dışında tercih yapan öğrenciler istemedikleri liselere yerleşti. Bu düzeltilmesi zor bir sonuç doğuruyor. Herkese iyi bir tercih dönemi diliyoruz.

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