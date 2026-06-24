Alfa Romeo 116. Yılını Kutladı

1910’da Milano’da kurulan Alfa Romeo, çift dönüm noktası için Arese’deki müzede binlerce otomobil tutkununun katıldığı özel bir etkinlik düzenledi. Dünya genelindeki 300’den fazla resmi Alfa Romeo kulübünün üyeleri de etkinlikte hazır bulundu. Müze içinde açılan pop-up mağazada güncel modeller incelendi ve yetkililerden bilgi alındı.

ÖZEL MODELLER VE GÖSTERİ SÜRÜŞLERİ SUNULDU

Alfa Romeo 33 Stradale modelinden 33 adet üretildi. Giulia Quadrifoglio Luna Rossa’dan 10 adet üretildi. İki marka, 2027’deki America’s Cup yarışlarında birlikte mücadele edecek. Etkinlikte statik Formula 1 Alfa Romeo 183T de sergilendi. Dinamik sürüş gösterilerine GTAM ve Giulietta Spider Sebring katıldı. RIAR üç farklı Spider modeliyle etkinlikte yer aldı. Driving Academy, özel Giulia Quadrifoglio ve Alfa Romeo 75 V6 sergiledi. Luna Rossa motorhome ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Vittorio Ferro’nun katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi.

MÜZE 120 FARKLI ÜLKEDEN ZİYARETÇİ ÇEKİYOR

Alfa Romeo Müzesi, 2015’te kapsamlı yenilemenin ardından açıldı. Yılda 120 farklı ülkeden 100 binden fazla kişi geliyor. Timeline, Beauty ve Speed adlı üç tematik bölüm var. Bu bölümlerde 70 özel model sergileniyor. İlk A.L.F.A. 24 HP’den Formula 1 araçlarına kadar modeller var. Müzede havacılık faaliyetleri ve Carabinieri işbirliği de anlatılıyor. 2020’de açılan özel koleksiyon alanında 200’den fazla araç korunuyor. Dokümantasyon Merkezi yılda 10 bin araştırma talebine yanıt veriyor.