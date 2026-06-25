Ali Ağaoğlu 6. Kez Baba Oluyor

Magazin
Ali Ağaoğlu ve arkadaşları bir yatın önünde gülümseyerek poz veriyor
Ali Ağaoğlu ve Bige Yıldırımer, hamilelik müjdesini Bodrum'da kutlayarak mutlu anlar yaşadı.
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Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, 15 yıldır birlikte olduğu Bige Yıldırımer’den bebek müjdesi aldığı için mutlu ve bu sevinci tatilde kutluyor. 36 yaşındaki Yıldırımer’in üç aylık hamile olduğu belirtiliyor. 72 yaşındaki Ağaoğlu’nun Yıldırımer’e Bodrum’da lüks bir yazlık hediye ettiği iddia ediliyor.

15 YILLIK BİRLİKTELİĞİN MUTLU HABERİ

2007 Miss Model of Turkey birincisi olan Bige Yıldırımer ile Ali Ağaoğlu yaklaşık 15 yıldır birlikte. Çiftin bebek haberi magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. İkili bu mutlu haberi Bodrum’da kutlamaya başladı.

ALTINCI KEZ BABA OLUYOR

Ağaoğlu, Yıldırımer’e daha önce İstanbul’da bir ev ve lüks otomobil hediye etmişti. Yıldırımer’in hamile olduğu öğrenildi. Ağaoğlu bu haberle altıncı kez baba olmanın heyecanını yaşıyor.

BEŞ ÇOCUĞUN BABASI

Ali Ağaoğlu’nun ilk evliliğinden Alican ve Sena adında iki çocuğu var. Ayrıca Mertcan isimli bir oğlu ve farklı bir ilişkisinden bir çocuğu daha bulunuyor. 2013’te eski sevgilisi Petek Ertüre’den oğlu Ali Ege dünyaya gelmişti.

BEŞ TORUN SAHİBİ

Ağaoğlu aynı zamanda beş torun sevinci yaşıyor. Oğlu Alican’ın kızları Alin ve Selin ile iki torun sahibi oldu. Kızı Sena’nın çocukları Koray, Koraslan ve Korhun ile üç erkek torunu bulunuyor.

HAMİLELİK İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Bige Yıldırımer, hamilelik iddiası sonrası ilk kez Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı. Yıldırımer’in büyüyen göbeği dikkat çekti. Çift bu gelişmeyi tatilde doyasıya kutladı.

TEKNEDE GÜN BOYU KEYİF

Bebek heyecanı yaşayan çift, Bodrum-Güllük açıklarında demirli lüks teknede vakit geçirdi. Gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardılar. İkili tatilde mutlu anlar yaşadı.

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