Alina Boz ve Umut Evirgen’den Romantik Tatil Paylaşımı

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Üç kişi plajda rahat bir şekilde oturuyor
Alina Boz ve Umut Evirgen, bebek heyecanıyla dolu tatil anlarını takipçileriyle paylaşıyor.
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Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, 2023 yılında başlayan evliliklerini bebek heyecanıyla taçlandırıyor. Kız bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü çift, tatilden yaptıkları romantik paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Mutlulukları gözlerinden okunan çiftin aşk dolu kareleri kısa sürede büyük ilgi gördü.

İLK BEBEK İÇİN GÜN SAYIYORLAR

Aralık 2023’te hayatlarını birleştiren ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Alina Boz ile Umut Evirgen, ilk bebeklerini kucağına almaya hazırlanıyor. Katıldığı mezuniyet töreninde müjdeli haberi doğrulayan Alina Boz’un ardından ünlü çift, yakın çevrelerinin katıldığı özel bir organizasyona imza atmıştı.

CİNSİYET PARTİSİYLE SEVİNÇLERİNİ PAYLAŞTILAR

Üç aylık hamile olduğu öğrenilen başarılı oyuncu Alina Boz ve eşi Umut Evirgen, düzenledikleri cinsiyet partisinde sevdikleriyle bir araya gelmişti. Çiftin heyecanla beklediği bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu ortaya çıkmıştı. İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftin bu mutlu günü, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

TATİLDE ROMANTİK PAYLAŞIM YAPTILAR

Kız bebek heyecanı yaşayan Alina Boz ile Umut Evirgen, tatilin keyfini çıkarıyor. Ünlü çiftin romantik paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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