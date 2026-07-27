Altın Dolu Çanta Çöpten Çıkarıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hastaneden taburcu edilen ameliyatlı Sevda S., evden bir eşya almak için kısa süreliğine valiz ve çantasının yanından ayrıldı. Bu sırada belediyenin çöp toplama ekibi eşyaları çöp zannederek kamyona yükledi. Kısa süre sonra dışarı çıkan kadın eşyalarının yerinde olmadığını fark etti.

ALTINLAR ÇÖP KAMYONUNDAN ÇIKARILDI

Mahallede araştırma yapan Sevda S., çantasının çöp ekibi tarafından alındığını öğrendi. Çantanın içinde altın, ev anahtarı ve kişisel eşyalar vardı. Kadın durumu emniyet müdürlüğüne bildirdi. Polis ekipleri belediyenin temizlik işleri müdürlüğü ile irtibata geçti. Çöp kamyonu uygun bir alana çekilerek boşaltıldı. Ekipler altınların bulunduğu çantayı çöplerin arasından çıkardı.

SEVDA S.: BAŞIMA GELMEYEN BİR BU KALMIŞTI

Altınlarına kavuşan Sevda S., polis ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Kadın yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: “Başıma gelmeyen bir bu kalmıştı. Ameliyatlıydım, taşıyamadığım için valizi ve çantayı kapının yanına bıraktım. Evden bir şey almak için yukarı çıktım. Döndüğümde eşyalarım yoktu. Mahallede herkese sordum, kimse görmemişti. Çantanın içinde altınlarımın yanı sıra ev anahtarım ve kişisel eşyalarım vardı. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir olay yaşayacağım.”