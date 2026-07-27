Reklam Yönetmeliği 1 Ağustos’ta Yürürlükte

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Temmuz 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giriyor. Düzenlemeyle hedefli reklamcılık, yapay zeka reklamları ve influencer tanıtımları gibi alanlarda tüketici koruması güçleniyor. İndirimli satış reklamları ve çevresel beyanlar da yeni kurallara tabi olacak.

ÇOCUKLARA YÖNELİK HEDEFLİ REKLAM YASAKLANIYOR

Çocuklara yönelik profilleme ile hedefli reklam yapılamayacak.

SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİNE REKLAM ZORUNLULUĞU

Influencerlar menfaat sağladıkları paylaşımlarda reklam ibaresi kullanacak. Kazanç veya indirim durumunda tanıtım ifadesi zorunlu olacak.

İNDİRİMLİ SATIŞ REKLAMLARINDA YENİ DÜZENLEME

Şartlı satış reklamları da indirim kurallarına tabi olacak. İndirimlerde son on günün en düşük fiyatı esas alınacak. Çabuk bozulan ürünlerde bir önceki fiyat geçerli olacak.

YASA DIŞI ŞANS OYUNLARI REKLAMLARINA YASAK

Falcı ve medyum hizmet reklamları ile yasa dışı şans oyunları yasaklandı. Ticaret Bakanlığı denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor.

ŞİKAYET PLATFORMLARINDA SÜRE KISALDI

Tüketici şikayetleri için cevap süresi kırk sekiz saate indirildi. Sürede cevap verilmezse değerlendirmeler doğrudan yayımlanacak.

YAPAY ZEKA REKLAMLARINA KURALLAR GETİRİLDİ

Yapay zeka ile oluşturulan dijital karakterler açıkça belirtilecek. Gerçek kişinin dijital kopyasıyla yapılan reklamlar yasaklandı.

ÇEVRESEL BEYANLARDA SUİSTİMAL ENGELLENİYOR

Çevre dostu gibi genel ibareler açıklamasız kullanılamayacak. Beyanların hangi aşamaya ait olduğu belirtilecek. Sertifikalar yetkili kurumlarca belgelenmek zorunda.

TAKVİYE EDİCİ GIDA REKLAMLARINA SINIRLAMA

Bu ürünler normal gıdaların yerine geçiyormuş gibi tanıtılamayacak. Sağlık beyanı dışında karşılaştırmalı reklam yapılabilecek.

AKADEMİK UNVANLAR YANILTICI KULLANILAMAYACAK

Ticari reklamlarda akademik unvanlar aldatıcı şekilde kullanılamayacak. Yönetmeliğe bu yönde hüküm eklendi.

TÜKETİCİ DEĞERLENDİRMELERİ İÇİN YENİ KRİTERLER

Doğrulaması yapılamayan mecralardan gelen değerlendirmeler yayımlanamayacak. Farklı başlıklardaki değerlendirmeler aynı alanda sunulacak.