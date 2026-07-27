Petrol Fiyatları Hızla Geriledi

ABD ve İran arasında hafta sonu karşılıklı saldırıların durması diplomasiyi yeniden canlandırdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın barış görüşmelerine açık olduğu haberleri petrol fiyatlarını düşürdü. WTI ham petrol varil başına 83 dolara, Brent petrol ise 87 dolara geriledi.

SALDIRILAR DURDURULDU VE DİPLOMASİ BAŞLADI

ABD, Cuma gecesi İran’a yönelik saldırılarını resmi açıklama yapmadan durdurdu. Tahran da misilleme amaçlı askeri saldırılarını durdurduğunu duyurdu. İran, Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile görüşmelere başladı.

HUSİ GÜÇLERİNDEN LİMAN SALDIRILARI

Yemen’deki İran destekli Husi güçleri Kızıldeniz’de saldırıları üstlendi. Husi güçleri Cizan ve Yanbu limanlarındaki tesisleri hedef aldı. Bu tesisler Suudi Aramco ile bağlantılıydı.

ALTERNATİF ROTA ARZ KESİNTİLERİ YARATTI

Petrol fiyatları bu ay yaklaşık yüzde 40 oranında arttı. Artışın sebebi Hürmüz Boğazı’ndan Kızıldeniz’e uzanan arz kesintileri. Suudi Arabistan, milyonlarca varil petrol ihracatı için alternatif bir rota kullanıyor.