ICBC’den 5 Şube Kapatma Kararı

Türkiye’de 19 şubesiyle hizmet veren dünyanın en büyük bankalarından Çin merkezli ICBC, faaliyetlerinde önemli bir değişikliğe giderek 5 şubesini kapatma kararı aldı. Banka 3 şubesini ise diğer şubeleriyle birleştirdi. Türkiye’de kısıtlı şubesiyle hizmet veren kurum genel olarak büyük projelere kredi sunuyor.

KAPATMA VE BİRLEŞTİRME KARARLARI

ICBC’nin dünya çapında milyonlarca müşterisi bulunuyor. Banka geçtiğimiz ay ATM kullanımını da sonlandırmıştı. ICBC Bank’ın Adana, Altunizade, Ankara, Antalya, Bakırköy, Bursa, İzmir, Kozyatağı, Merkez Maslak, Söğütözü ve Taksim şubeleri faaliyet gösteriyor. Bankanın toplamda 11 şubesi kaldı.