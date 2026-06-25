Altında Düşüş Hız Kesmiyor

ABD Merkez Bankası’nın faiz artıracağı beklentilerinin güçlenmesi altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. Sarı metaldeki geri çekilme hız kesmeden devam ediyor. Ons altında 4 bin dolar seviyesinin altı görüldü.

ONS ALTINDA HAFTALIK KAYIP YÜZDE 7

Haftalık kayıp yüzde 7’ye ulaştı. Aylık düşüş ise yüzde 12 olarak belirlendi. Ons altın sene başından bu yana yüzde 8 kaybettirdi.

GRAM ALTINDA 6 BİN LİRA DESTEĞİ KIRILDI

Gram altın kritik 6 bin lira seviyesinde tutunamadı. Ocak ayında 7 bin 800 lirayı aşarak rekor kırmıştı. Gram altında 5 bin 900 liralı seviyeler görüldü. Aylık kayıp yüzde 10’u aştı.

ÇEYREK ALTIN 9 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

Geçtiğimiz hafta 10 bin liranın üzerinde olan çeyrek altın 9 bin 500 lira seviyelerine indi. Geri çekilme yatırımcıları tedirgin ediyor.