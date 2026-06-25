Erdoğan Venezuela’ya Taziye Mesajı Yayımladı

Venezuela’da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük deprem büyük bir yıkıma neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Venezuela halkına taziye mesajı yayımladı. Türkiye’nin dost Venezuela halkının yanında olduğunu belirtti.

VENEZUELA'DAN TEŞEKKÜR MESAJI GELDİ

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez depremlerin ardından teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına içten dayanışma sözleri için minnettar olduğunu ifade etti.

DEPREMLERİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Yerel saatle 18.00 sıralarında 7,2 büyüklüğünde ilk deprem meydana geldi. Kırk saniye sonra 7,5 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı yaşandı. Depremler halkı sokağa döktü ve başkent Karakas’ta binalar yıkıldı. Merkez üssü kuzeydeki Moron kasabası yakınları olarak belirlendi. Karakas’a 160 km mesafedeki ilk sarsıntı 22 km derinlikte kaydedildi. Aynı bölgede 10 km derinlikte ikinci deprem yaşandı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor. Delcy Rodriguez en az 32 kişinin öldüğünü duyurdu. Yaralı sayısının 700 olduğu açıklandı. Olağanüstü hal ilan edildi ve Simon Bolivar Havalimanı kapatıldı. Çok sayıda bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İletişim hatlarında kısa süreli kesintiler yaşanıyor.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medyadan açıklama yaptı. Gelen ilk bilgilerin hiç iyi olmadığını ifade etti. Tüm kurumlara hızlıca harekete geçme talimatı verdiğini söyledi. İki büyük depremin vahim boyutta can kaybına yol açtığını belirtti.