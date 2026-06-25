Üç Belediye Başkanı AK Parti’ye Katıldı

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Belediye başkanları bir toplantıda ellerini havaya kaldırıyor
Üç belediye başkanının partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katılması, yerel siyasette önemli bir değişimi işaret ediyor.
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Üç belediye başkanı, partilerinden istifa ettikten sonra bugün AK Parti’ye katıldı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı. Arı daha önce İYİ Parti’den ayrılırken Özarslan ve Özcan CHP’den istifa etmişti.

KEÇİÖREN BAŞKANININ İSTİFASI GÜNDEM OLDU

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifasının ardından dikkat çekti. Özarslan, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in kendisini arayarak küfür ve tehdit ettiğini iddia etti. Bu iddia üzerine suç duyurusunda bulundu.

PARTİ YÖNETİMİ GEÇİŞİ BEKLETMİŞTİ

Özgür Özel ise Özarslan’ın yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle parti değiştirdiğini öne sürdü. AK Parti yönetimi, katılım için bir süre bekleme kararı almıştı. Özarslan’ın partiye geçişi bu sürecin ardından gerçekleşti.

NEVŞEHİR'DE SİYASİ YOLCULUK TAMAMLANDI

Rasim Arı siyasete AK Parti’de başlamış ve uzun yıllar görev yapmıştı. 2019’da Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Arı, 21 ay bu görevde kaldı. 2021’de özel hayatına dair iddialar nedeniyle partisinden ve başkanlıktan istifa etti. Arı, 2023’te İYİ Parti’ye katıldı ve bir yıl sonra tekrar belediye başkanı seçildi. Haziran 2026’da İYİ Parti’den ayrıldı. Nevşehir, İYİ Parti’nin yönettiği tek il belediyesiydi.

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