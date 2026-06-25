Aşure Malzemeleri ve Yapılışı

Paylaşmanın ve birlikteliğin simgesi olan aşure, geleneksel Türk mutfağının en köklü lezzetlerinden biri olarak kabul edilir. Muharrem ayının 10. gününde bu tatlı özel bir anlam kazanır. Malzemeleri ve hazırlanışı her yıl merak konusu olur.

AŞURE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER BELİRLENDİ

Tarifte buğday, nohut ve kuru fasulye temel malzemelerdir. Kuru üzüm, kuru incir ve kayısı da eklenir. Fındık, ceviz ve kuş üzümü süsleme için kullanılır. Toz şeker ve tarçın tatlının vazgeçilmezlerindendir. Bazı yörelerde gül suyu veya süt eklenir.

2 su bardağı buğday temel ölçüdür. 1 su bardağı kuru fasulye ve nohut kullanılır. 2 su bardağı kuru kayısı da tarifte yer alır. Yarım su bardağı sarı üzüm eklenir. 15 adet kuru incir tatlıya lezzet katar. Yarım çay bardağı kuş üzümü de içinde bulunur. 2 adet portakal kabuğu rendesi aroma verir. 3,5 su bardağı toz şeker tatlıyı tatlandırır. Yarım su bardağı süt kıvamı yumuşatır.

Süsleme için 1 su bardağı fındık kullanılır. 15 adet ceviz de üzerine konur. Tarçın, Antep fıstığı ve Hindistan cevizi tercih edilir. Kış mevsiminde nar taneleri eklenir. Yaz mevsiminde gül yaprakları süslemede yer alır.

BAKLİYATLAR BİR GECE ÖNCEDEN ISLATILIYOR

Buğday, kuru fasulye ve nohut ayrı kaplarda yıkanır. Malzemeler bir gece önceden ıslatılır. Ertesi gün buğday süzülüp tencereye alınır. Her bakliyat ayrı ayrı haşlanır. Kuş üzümü, kuru incir ve kayısı sıcak suda şişer. Sarı üzümler de aynı şekilde haşlanır.

PİŞİRME SÜRECİ ADIM ADIM İLERLİYOR

Haşlanan bakliyatlar büyük bir tencerede birleştirilir. Karışım kaynatılmaya başlanır. Ardından toz şeker eklenir ve kaynama sürer. Aşure toplam 35 dakika kaynadıktan sonra kuru kayısı ve üzüm eklenir. Kaynama 50 dakikayı bulduğunda süt, kuru incir ve portakal kabuğu rendesi konur. 1 saat kaynayan aşureye kuş üzümleri eklenir. Ocaktan alındıktan sonra servis kaselerine paylaştırılır. Kaseler istenilen malzemelerle süslenir.

Ilıkken servis edilen aşurede lezzetler daha belirgin olur. Buzdolabında saklanan aşure uzun süre bekletilmeden tüketilmelidir.

AŞURE GELENEĞİ YÜZYILLARDIR SÜRÜYOR

Aşure sadece bir tatlı değil aynı zamanda bir gelenektir. Birlikte olma, paylaşma ve hoşgörüyü yansıtır. Tarihi yüzyıllar öncesine dayanır. İslam inancına göre Muharrem ayının 10. günü önemlidir. Hz. Nuh’un Tufan’dan sonra karaya ayak bastığı gün olarak bilinir. Kalan yiyeceklerle pişirilen aş bu tatlıya adını vermiştir.

Günümüzde komşulara ve dostlara dağıtılan aşure manevi duyguları pekiştirir. Bolluk, bereket ve birliği temsil eden bu gelenek halen sürdürülmektedir. Evlerde pişirilen aşureler paylaşma kültürünü canlı tutar.