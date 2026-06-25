Erdoğan: Muhalefet Gerilimden Besleniyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında önemli açıklamalar yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında yeni katılımları memnuniyetle karşıladı ve siyasetin millete hizmet olduğunu vurguladı.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda, CHP’den istifa eden üç belediye başkanı AK Parti’ye katıldı. Erdoğan, yeni katılımları memnuniyetle karşıladı.

ÜÇ BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ SAFLARINA KATILDI

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AK Parti’ye geçti. Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da partisine katıldı. İYİ Parti’den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı törende rozet taktı.

YENİ ÜYELERE SICAK KARŞILAMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni belediye başkanlarını bağrına basacaklarını söyledi. Partiye olan teveccühün her seviyede arttığını belirtti. Hizmet ve kardeşlik siyasetinin temsilcisi olduklarını vurguladı.

AK PARTİ BİR DAVA HAREKETİDİR

Erdoğan, partinin sadece siyasi bir oluşum olmadığını ifade etti. “Biz aynı zamanda bir dava hareketiyiz” dedi. 11 milyon 500 bin üyeyle dünyanın en büyük hareketlerinden biri olduklarını hatırlattı.

SİYASET TEPEDEN BAKMAK DEĞİLDİR

Cumhurbaşkanı, siyasetin millete hizmet etmek olduğunu söyledi. Toplumun siyasetin asli unsuru olduğunu vurguladı. Siyaset felsefelerinin temelinde insana saygı bulunduğunu açıkladı.

SOSYAL MEDYA RÜZGARINA KAPILMAYACAĞIZ

Erdoğan, sosyal medya ile seçim kazanılamayacağını dile getirdi. İcraatlarını halkla paylaşacaklarını ancak yankı odalarına hapsolmayacaklarını belirtti. “Biz efendilik taslamaya değil hizmet etmeye geldik” diye konuştu.

KAYIKÇI KAVGASININ PARÇASI OLUNMAYACAK

Muhalefetin gerilimden beslendiğini söyleyen Erdoğan, gereksiz polemiklerden uzak durduklarını ifade etti. “Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude bekler” dedi. Yeni gönüller kazanmanın peşinde olduklarını vurguladı.

İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNDEN TAVİZ VERİLMEYECEK

Cumhurbaşkanı, 28 Şubat döneminin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. İlkelerinin inanç özgürlüğü olduğunu belirtti. Hiç kimsenin kıyafetinden dolayı aşağılanmasına göz yummayacaklarını açıkladı.

VENEZUELA'YA GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Erdoğan, 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Venezuela’ya geçmiş olsun diledi. Türkiye’nin bu zor günlerinde Venezuela’nın yanında olduğunu belirtti.

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