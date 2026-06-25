Amazon Türkiye Tüketici Trendlerini Paylaştı

Amazon Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Hande Orhan, kampanya verileriyle tüketici eğilimlerini ve ürün kategorilerini paylaştı. Talepler yapay zekâyla analiz edilip kategorilere ayrıldı. 2023’te 1,3 milyon olan talep sayısı, 2024’te 1,7 milyona çıktı. 2025’te 1,9 milyona, 2026’da ise 3 milyona ulaştı. Bu yıl taleplerin yüzde 93’ü beş ana kategoride toplandı. Bunlar ev, elektronik, güzellik, günlük ihtiyaçlar ve modaydı.