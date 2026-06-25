Trabzonspor, Onana Transferinde Sona Yaklaştı

Spor
Yeşil kaleci forması giymiş bir futbolcu
Trabzonspor, Manchester United'dan Andre Onana'yı yeniden kadrosuna katmak için transfer görüşmelerini hızlandırdı.
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Süper Lig’de güçlü bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kaleci rotasyonu için rotasını yeniden İngiltere’ye çevirdi. Bordo-mavili kurmaylar, Onana’nın performansıyla teknik heyetin güvenini kazandığını değerlendiriyor. Kamerunlu kaleci için Manchester United ile temaslar sürüyor.

PAZARLIKLAR SON AŞAMAYA GELDİ

Karadeniz fırtınası Manchester United ile temaslarını sıklaştırdı. Takım, 30 yaşındaki Kamerunlu kaleciyi kalıcı veya kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Yürütülen pazarlıklarda büyük mesafe kat edildi. Taraflar transferin son detaylarını görüşüyor. Görüşmelerin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

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