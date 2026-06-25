Binance AB’de Lisans Alamadı, Fransa’da Hizmet Durduruyor

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Binance logosu ve altın renkli kripto para madeni paraları
Binance, Fransa'daki faaliyetlerini 2026'da sonlandırarak Avrupa'daki kripto düzenlemelerine uyum sağlamaya çalışıyor.
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Binance, Avrupa Birliği’nin kripto para düzenlemesi MiCA kapsamında Fransa’daki faaliyetlerini 1 Temmuz 2026 itibarıyla sonlandıracak. Şirket daha önce Yunanistan’da lisans başvurusu yapmış ancak geri çekmişti. Binance şimdi yeni bir AB ülkesinde lisans almak için başvuru yapacak.

FRANSA'DA YENİ MÜŞTERİ KABULÜ DURDURULDU

Kripto para borsası çarşamba günü müşterilerine e-posta gönderdi. E-postada Fransa’da yeni müşteri alımının durdurulacağı belirtildi. 1 Temmuz 2026 itibarıyla kripto varlık hizmetleri de sona erecek.

KARAR YALNIZCA FRANSA İLE SINIRLI DEĞİL

Binance perşembe günü yaptığı açıklamada kararın sadece Fransa’yı kapsamadığını duyurdu. Benzer bildirimler AB’deki diğer pazarlardaki kullanıcılara da iletildi. Şirket gerekli lisansları zamanında alamadığını bildirdi.

MİCA DÜZENLEMESİ ORTAK KURALLAR GETİRDİ

MiCA 2024 yılında yürürlüğe girdi. Düzenleme AB genelinde kripto işlemleri için ortak çerçeve oluşturuyor. Kripto borsalarının lisans almak için 30 Haziran 2026’ya kadar süresi bulunuyor. Sektörün büyük kısmı henüz başvuru yapmadı veya onay alamadı.

DÜZENLEYİCİ BASKISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Binance son yıllarda ABD, Avrupa ve Asya’da düzenleyici baskıyla karşılaştı. Denetleyiciler kara para aklamayı önleme ve müşteri kimlik doğrulama kurallarını sıkılaştırıyor. MiCA ile şirketler tek lisansla 27 üye ülkede faaliyet gösterebilecek.

AVRUPA PAZARINDA SIKI DENETİM DÖNEMİ BAŞLIYOR

Binance birçok Avrupa ülkesinde lisans başvurusunu geri çekti veya faaliyet modelini değiştirdi. MiCA kapsamında yetkilendirmelerin zamanında tamamlanamaması bu kararlara yol açtı. Önümüzdeki dönemde Avrupa’da daha az kripto platformu faaliyet gösterecek ancak kalan şirketler sıkı denetlenecek.

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