Erdoğan’dan Polislere Güçlü Destek Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmada 13 bin 610 öğrencinin mezuniyet sevincine ortak oldu. Erdoğan, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti. Ailelere seslenerek “Gözünüz aydın” ifadesini kullandı. Tüm emniyet mensuplarına üstün muvaffakiyetler diledi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ RAHMETLE YAD EDİLDİ

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümüne dikkat çekti. O gece 51 vatan evladının şehit edildiğini hatırlattı. Şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Gazilere şükranlarını sundu. Ailelerin ellerinden öptüğünü belirtti.

30 FARKLI OKULDAN MEZUNİYET COŞKUSU

Polis Akademisi bünyesindeki 30 okuldan mezuniyet gerçekleşti. 531 kişi Eğitim Merkezi’nden mezun oldu. 2 bin 432 öğrenci Polis Meslek Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 10 bin 604 kişi Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden mezun oldu. Ayrıca 11 farklı ülkeden 43 misafir öğrenci eğitim aldı.

MEZUNLARA ÖNEMLİ UYARILAR YAPILDI

Erdoğan, polislerin devletin şefkat elini temsil edeceğini söyledi. Hukuk çerçevesinde kamu düzenini koruyacaklarını belirtti. Suç ve suçlularla etkin mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı. Çocukların güvenliğinin teminatı olacaklarını ifade etti. Vicdan, emniyet ve adalet pusulasıyla hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

EMNİYETTE REFORMLAR HAYATA GEÇİRİLDİ

Emniyet Teşkilatı’nın çalışma koşullarının iyileştirildiğini anlattı. Özlük hakları, lojistik ve teknolojik altyapıda reform yapıldı. Görev Puanına Dayalı Atama Sistemi uygulamaya alındı. Bu sistemin şeffaflığı ve adaleti güçlendireceğini belirtti. Emniyet Teşkilatı Kanunu’nda yeni düzenlemeler yapıldı.