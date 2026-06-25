Zelenski, 40 Günlük Operasyonu Onayladı

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Ukrayna Devlet Başkanı bir basın toplantısında konuşuyor
Ukrayna, Rusya'nın enerji sektörünü hedef alarak savaşın finansmanını zayıflatmayı amaçlayan operasyonlar düzenliyor.
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya içindeki hedeflere yönelik 40 günlük operasyon planını onayladığını ve savaşı sona erdirmeyi amaçladığını duyurdu. Operasyon, Güvenlik Servisi’nin saldırgan devleti etkileme çabalarını içeriyor. Ukrayna son aylarda Rusya içinde orta ve uzun menzilli saldırılar düzenliyor.

ENERJİ SEKTÖRÜ STRATEJİK HEDEF HALİNE GELDİ

Saldırılar ağırlıklı olarak Rusya’nın petrol endüstrisini hedef alıyor. Bu operasyonlar Moskova’nın savaş finansmanını sekteye uğratmayı amaçlıyor. Rusya’nın en büyük gelir kaynağı enerji sektöründe üretim kapasitesi kısıtlanıyor. Ukrayna’nın uzun menzilli insansız hava araçları daha önce dokunulmaz kabul edilen bölgelere ulaşıyor. Bu durum Rusya’nın hava savunma sistemlerini zorluyor. İç piyasada akaryakıt arzında ciddi aksamalar yaşanıyor. Yer yer karne uygulamalarına varan lojistik krizler ortaya çıkıyor.

SALDIRILARIN ETKİSİ KREMLİN’İ ZORLUYOR

Uzmanlar bu saldırıların sadece fiziksel yıkım hedeflemediğini söylüyor. Asimetrik baskı unsuru olarak sivil ve askeri lojistik hatları felç ediliyor. Kremlin yönetimi saldırıların etkilerini minimize etmeye çalışıyor. Stratejik tesislerde uzun süreli duraksamalar ve fiyat artışları yaşanıyor. Bu yeni doktrin Rusya’nın operasyonel kabiliyetinde derin bir yıpratma yaratıyor.

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