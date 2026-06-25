Hürmüz Boğazı Yakınlarında Gemi Saldırıya Uğradı

Hürmüz Boğazı açıklarında seyir halindeki bir kargo gemisine kaynağı belirsiz bir mermi isabet etti. ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptının ardından bölgede ilk kez böyle bir saldırı yaşandı. Olay Umman karasuları açıklarında meydana geldi.

Saldırı sonucu geminin köprü kısmı hasar aldı. Yetkililer can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirdi. Gemide çevre kirliliğine yol açabilecek bir durum bulunmuyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgeden geçen gemilere dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

14 MADDELİK MUTABAKAT İMZALANDI

İran ile ABD, 14 Haziran’da 14 maddelik bir mutabakata vardı. Anlaşma İslamabad Mutabakatı olarak adlandırılıyor. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Başkan Trump gece dijital ortamda imza attı. Mutabakat zaptı bu şekilde yürürlüğe girdi. Anlaşma savaşın durdurulmasını ve sorunların görüşülmesini öngörüyor. Hürmüz Boğazı’nın açılması ve deniz ablukasının kaldırılması da maddeler arasında. Tarafların nihai anlaşma için 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.