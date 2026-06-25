Micron, Meta’yı Geride Bıraktı

Micron Technology hisseleri perşembe günü yüzde 18,4 değer kazanarak 1.236 dolara yükseldi. Bu artışla Micron’un piyasa değeri yaklaşık 1,398 trilyon dolara ulaştı. Meta’nın piyasa değeri 1,392 trilyon dolar, Tesla’nınki ise 1,4 trilyon dolar seviyesindeydi. Micron’un çarşamba günü açıkladığı dördüncü çeyrek gelir ve kar tahminleri, hisselerdeki son dönemdeki düşüşü tersine çevirdi. Şirket ayrıca müşterilerinin bellek çipi tedarikini güvence altına almak için 22 milyar dolarlık sipariş taahhüdü verdiğini duyurdu. Micron, 26 Mayıs’ta 1 trilyon dolar piyasa değerini aşmıştı.

MİCRON HİSSELERİ YÜZDE 18,4 YÜKSELDİ

Micron Technology, ABD merkezli dünyanın en büyük bellek çipi üreticilerinden biridir. Şirket, DRAM ve NAND flash bellek çiplerini üretiyor. Bu çipler akıllı telefonlardan veri merkezlerine kadar birçok cihazda kullanılıyor. Yapay zeka çağında yüksek bant genişlikli bellek çipleri sektörün en stratejik ürünü haline geldi. Bu çipler özellikle Nvidia’nın grafik işlemcileriyle birlikte kullanılıyor. 2022 ve 2023’te akıllı telefon ve bilgisayar satışlarındaki düşüş nedeniyle bellek çipi sektörü arz fazlası yaşamıştı. O dönemde fiyatlar sert gerilemiş, Micron üretimi azaltmak zorunda kalmıştı.

YAPAY ZEKA TALEBİ BELLEK ÇİPİ SEKTÖRÜNÜ DÖNÜŞTÜRÜYOR

2024’ten itibaren tablo tamamen tersine döndü. OpenAI, Google, Microsoft, Meta ve Amazon gibi teknoloji devleri milyarlarca dolarlık yapay zeka yatırımı yaptı. Bu yatırımlar yüksek performanslı bellek çiplerine olan talebi hızla artırdı. Yapay zeka modellerinin eğitilmesi için sunucularda büyük miktarda yüksek hızlı belleğe ihtiyaç duyuluyor. Talep patlaması bellek çipi fiyatlarını yeniden yükseltti. Micron, Samsung Electronics ve SK Hynix gibi üreticilerin sipariş defterleri doldu. Micron’un 22 milyar dolarlık sipariş taahhüdü, müşterilerin arz sıkışıklığına karşı önlem aldığını gösteriyor. Uzmanlar, yapay zeka yatırımlarının sürmesi halinde bu şirketlerin karlılığının güçlü kalacağını değerlendiriyor. Bu beklenti, Micron’un piyasa değerinin hızla yükselmesinde en önemli etken olarak görülüyor.