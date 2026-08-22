Antalya’da Oteller Tamamen Doldu

Ekonomi
Kalabalık plajda güneşlenen insanlar ve denizde yüzenler
Antalya, yaz sezonunda yoğun bir turist akışı yaşarken, Ekim ve Kasım aylarında önemli uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacak.
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Antalya, 1 Ocak ile 21 Ağustos arasında 10 milyondan fazla yabancı turisti ağırladı. Bu dönemde kente en çok ziyaretçi Rusya, Almanya ve İngiltere’den geldi. Kent, Ekim ayında 77. Uluslararası Uzay Kongresi’ne ve Kasım ayında COP31 İklim Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İki büyük organizasyonun kentteki otellerde doluluk oranlarını üst seviyeye taşıması bekleniyor.

KENTE GELEN TURİST SAYISINDA YILLIK KAYIP ÖNGÖRÜLÜYOR

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turist sayısında geçen yılın yüzde 6 gerisinde olduklarını söyledi. Kavaloğlu, sezonu en iyi şekilde atlatmaya çalıştıklarını belirtti. Yıl sonuna kadar turist sayısında 1 milyonluk kayıp olabileceğini dile getirdi.

İKİ DEV ETKİNLİK İÇİN PAYDAŞLAR TEK ÇATI ALTINDA BULUŞACAK

Kavaloğlu, Ekim ayında Antalya Belek’teki NEST Kongre Merkezi’nde uzay kongresini düzenleyeceklerini aktardı. Sektörle ilgili tüm paydaşların Antalya’da buluşmasını çok önemsediklerini ifade etti. 9-20 Kasım’da yapılacak COP31’in Türkiye’deki en büyük etkinliklerden biri olacağını vurguladı.

COP31 İÇİN EXPO ALANINDA YOĞUN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Kavaloğlu, COP31 için EXPO alanında yoğun çalışma yapıldığını belirtti. Bu yatırımın Antalya için çok ciddi olduğunu ve her alanda katkı sunacağını söyledi. Etkinlik sonrasında Antalya’nın büyük bir pazarlama gücüne sahip olacağını kaydetti.

SEZON SONU İÇİN OTELCİLERDEN GÜÇLÜ REZERVASYON SİNYALİ

IC Hotels Green Palace and Villas İşletme Müdürü İsmail Çağlar, kış sezonunu çok iyi geçirdiklerini anlattı. Mayıs ve haziran aylarında çevre ülkelerdeki çatışmalar ve jeopolitik gelişmelerin yaşandığını belirtti. Yaz döneminde dolulukların yükseldiğini ve bu durumun Eylül başına kadar süreceğini ifade etti.

BELEK VE KUNDU İÇİN ORGANİZASYON TALEBİ YOĞUN

Çağlar, iç pazarda ciddi bir hareketlilik olduğunu ve Antalya’nın önemli bölgelerindeki otellerin tamamen dolduğunu söyledi. Uzay Kongresi ve COP31 için çok ciddi rezervasyonlar alındığını aktardı. Belek ve Kundu bölgesi için yoğun talep olduğunu ve iki büyük organizasyonu heyecanla beklediklerini dile getirdi.

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