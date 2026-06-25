Apple, yapay zeka patlamasının yol açtığı bellek ve depolama çipi fiyatlarındaki artış nedeniyle MacBook ve iPad dahil en popüler ürünlerinden bazılarına zam yaptı. Şirket, giriş seviyesi MacBook Neo’nun fiyatını 599 dolardan 699 dolara, en ucuz iPad modelini ise 349 dolardan 449 dolara yükseltti. iPad Mini de 100 dolarlık bir artışla 599 dolara çıkarken, Apple TV 199 dolar, Apple Vision Pro kulaklık 3 bin 699 dolar ve HomePod hoparlör 349 dolar olarak güncellendi.

ZAM YAPILAN ÜRÜNLER VE YENİ FİYATLAR

Yeni fiyatlar Perşembe günü itibarıyla Apple’ın çevrimiçi mağazasında geçerli olurken, Best Buy ve Target gibi bazı üçüncü taraf sitelerde eski fiyatlar görülmeye devam ediyor. Apple’dan yapılan açıklamada, yapay zeka veri merkezlerinin sayısının artmasının bellek ve depolamaya olağanüstü bir talep yarattığı vurgulandı. Şirket daha önce bu kadar büyük ve hızlı bir bileşen fiyat artışı görmediğini belirterek, iPad ve Mac’teki zamların başlangıç olduğunu ve çözüm için çalıştıklarını duyurdu.

APPLE HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Apple’ın hisseleri Perşembe günü yüzde 6,1 değer kaybederek bir yılı aşkın sürenin en kötü gününü yaşadı. CEO Tim Cook geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, bellek çipi kıtlığı nedeniyle fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu ve tüketicileri bir fiyat şokunun beklediğini söylemişti. Cook, Wall Street Journal’a verdiği demeçte, şirketin müşterilerini bu artışlardan korumak için elinden geleni yaptığını ancak durumun sürdürülemez hale geldiğini ifade etti.

YAPAY ZEKA VERİ MERKEZLERİNİN ETKİSİ

Çip fiyatları ve talebi, inşa edilen devasa yapay zeka veri merkezleri nedeniyle hızla artarken Micron gibi şirketler rekor gelirler elde ediyor. Güçlü tedarik zincirine sahip dünyanın en kârlı şirketlerinden biri olan Apple bile tüketici elektroniği sektörünü etkileyen bu bellek fiyatı dalgasından kaçamadı. Öte yandan iPhone ve AirPod fiyatlarının şimdilik aynı kaldığı belirtiliyor.