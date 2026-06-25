NATO Zirvesi Kapalı Yollar Listesi Belli Oldu

NATO Zirvesi toplantıları için Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde aralarında ana arterlerin de bulunduğu birçok yol araç trafiğine kapatılacak. Kapanacak yolların tam listesi açıklandı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhlar belirlendi.

KÜLLİYE ÇEVRESİNDE TRAFİK KESİNTİSİ

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı ve Caddesi’nin tamamı araç trafiğine kapatılacak. Alparslan Türkeş, Beştepe, Söğütözü ve Bahriye Üçok Caddeleri kapalı olacak. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi’nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasındaki bölümü trafiğe kapanacak. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasındaki kısmı da kapatılacak. Sakıp Sabancı Bulvarı’nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasındaki bölümünde araç girişine izin verilmeyecek.

KONAKLAMA BÖLGELERİNDE ARAÇ GİRİŞİ YASAKLANDI

6 Temmuz Pazartesi saat 07.00’den 8 Temmuz Çarşamba 23.59’a kadar belirlenen sokak ve caddeler kapatılacak. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 350. ve 286. Sokak tamamen araç geçişine kapanacak. Çamlıca Mahallesi’nde 147. ve 145. Sokak trafiğe kapatılacak. Selçuk Ecza Deposu’nun Anadolu Bulvarı giriş yolunun tamamı kapalı olacak. Macun Mahallesi’nde 173., 171. ve 172. Cadde araç geçişine kapatılacak. Beştepe Mahallesi’nde Yaşam Caddesi ile Adalet Sokak ve 1, 3, 4, 5. Sokak ve Nergiz Sokak kapalı olacak. Yıldızevler Mahallesi’nde Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi ile 720. ve 721. Sokak trafiğe kapanacak. Kavaklıdere Mahallesi’nde Tahran Caddesi, Billur, Bülten, Güniz, Boğaz ve Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak kapalı olacak. Arjantin, İran ve Polonya Caddeleri de trafiğe kapatılacak. Atatürk Bulvarı’nın John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasındaki bölümü kapanacak. Kızılırmak Mahallesi’nde Ufuk Üniversitesi Caddesi ile 1443. ve 1452. Sokak kapalı olacak. Oğuzlar Mahallesi’nde 1377., 1380. ve 1381. Sokak araç geçişine kapatılacak. Söğütözü Mahallesi’nde 2168., 2169. ve 2170. Sokak trafiğe kapanacak. Üniversiteler Mahallesi’nde gerekli görülmesi halinde Bilkent Kampüsü içindeki cadde ve sokaklar kapatılacak.

KONVOY GEÇİŞLERİ İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Konuk Devlet ve Hükümet Başkanları ile heyetlerin kullanacağı güzergâhlardaki yollar kapatılacak. Ankara Çevre Yolu’nun Mamak Ortaköy Bağlantısı ile Yenimahalle Yuvaköy Yolu arası araç trafiğine kapanacak. Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı ve Anadolu Bulvarı tamamen kapalı olacak. Atatürk Bulvarı’nın Sıhhiye Köprü ile Çankaya Caddesi arasındaki bölümü kapatılacak. Mevlana Bulvarı’nın Kepekli Kavşak ile Akköprü arası trafiğe kapanacak. Dumlupınar Bulvarı’nın İsmet İnönü Bulvarı ile 1596. Cadde arasındaki kısmı kapalı olacak. 1071 Malazgirt Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümüyle kapatılacak. Türk Kızılayı Caddesi, Cinnah Caddesi, Çankaya Caddesi, Simon Bolivar Caddesi ve Rabindranath Tagore Caddesi tamamen kapalı olacak. John F. Kennedy Caddesi ve 2453. Sokak sadece konvoy geçişlerinde trafiğe kapatılacak.

SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR BELİRLENDİ

Mevlana Bulvarı’nı Kepekli istikametinden kullanacak sürücüler Turan Güneş Bulvarı ile Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi’ni kullanabilecek. Akköprü yönünden Mevlana Bulvarı’na girecek sürücüler Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi’ni tercih edebilecek. Anadolu Bulvarı’nı kullanacak sürücüler Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi’ni kullanabilecek. Atatürk Bulvarı’nı kullanacak sürücüler Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi’ni tercih edebilecek. Ankara Bulvarı’nı kullanacak sürücüler ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi’ni kullanabilecek.