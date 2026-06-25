Restoranlarda Ayrıntılı Menü Dönemi Başlıyor

1 Temmuz’dan itibaren kafe ve restoranlarda menüler değişecek. Alerjisi olanlar ve hayvansal ürün tüketmek istemeyen müşteriler, yiyeceklerdeki ürün bileşenlerini görebilecek. İşletmeler, yemeklerin içeriğini herkesin anlayacağı şekilde yazacak.

MENÜLERDE KALORİ VE İÇERİK BİLGİSİ ZORUNLU OLUYOR

Bir porsiyon üründe kalori miktarı da yer alacak. İşletmeler karekod sistemini uygulayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı bu kararla sağlıklı tüketimi hedefliyor.

YENİ DÜZENLEME KADEMELİ ŞEKİLDE HAYATA GEÇİYOR

İşletmeler bu bilgileri klasik menülerde sunabilecek. Yazı tahtaları, broşürler ve dijital ekranlar da kullanılacak. Ulusal zincir restoranlar 1 Temmuz’a kadar entegre olacak.