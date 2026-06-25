Restoranlarda Ayrıntılı Menü Dönemi Başlıyor

Manşet
İki kadın restoran menüsünü inceliyor
1 Temmuz'dan itibaren kafe ve restoranlarda menülerdeki ürün bileşenleri daha şeffaf bir şekilde sunulacak.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

1 Temmuz’dan itibaren kafe ve restoranlarda menüler değişecek. Alerjisi olanlar ve hayvansal ürün tüketmek istemeyen müşteriler, yiyeceklerdeki ürün bileşenlerini görebilecek. İşletmeler, yemeklerin içeriğini herkesin anlayacağı şekilde yazacak.

MENÜLERDE KALORİ VE İÇERİK BİLGİSİ ZORUNLU OLUYOR

Bir porsiyon üründe kalori miktarı da yer alacak. İşletmeler karekod sistemini uygulayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı bu kararla sağlıklı tüketimi hedefliyor.

YENİ DÜZENLEME KADEMELİ ŞEKİLDE HAYATA GEÇİYOR

İşletmeler bu bilgileri klasik menülerde sunabilecek. Yazı tahtaları, broşürler ve dijital ekranlar da kullanılacak. Ulusal zincir restoranlar 1 Temmuz’a kadar entegre olacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Kadir İnanır Vefat Etti

Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır, 14 Mayıs akşamı zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun bakımda entübe edildi ve tedavisi İstanbul'da sürüyordu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncudan acı haber geldi.
Manşet

Yediemin Otoparkındaki Araçlara Satış Çağrısı

Trafikten men edilme veya haciz nedeniyle otoparka çekilen araçlar zamanla görüntü kirliliği oluşturdu ve işletmeciler için sorumluluk yarattı. Yediemin otopark işletmecisi Şehmuz Günaytan, tesislerinde yıllardır bekleyen araçların sorun haline geldiğini söyledi.
Manşet

Niğde’de Havai Fişek Fabrikasında Patlama

Niğde'nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında saat 16.45 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleştiği öğrenildi.
Manşet

Antalya ve Balıkesir’de Orman Yangını

Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ve Balıkesir'in Yeniköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenlerle iki ayrı yangın çıktı. İhbar üzerine her iki bölgeye de itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Manşet

Böcek Ailesi Davasında Karar Açıklandı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Böcek ailesinin zehirlenme sonucu ölümüyle ilgili davada 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında kararını açıkladı. Duruşmaya sanıklar, avukatlar ve aile yakınları katıldı.