Arda Güler 24 Yıllık Gol Hasretini Bitirdi

Spor
Arda Güler, futbol maçında topa vuruyor
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arda Güler'in golüyle 24 yıl aradan sonra gol sevinci yaşadı.
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda ABD karşısında erken yenilen gole rağmen Arda Güler’in golüyle 24 yıl sonra turnuvada ilk kez gol sevinci yaşadı. Maçın 3. dakikasında Trusty’nin golüyle 1-0 geriye düşen ay-yıldızlı ekip, 10. dakikada Arda Güler’le cevap verdi. Bu gol, yalnızca beraberliği getirmekle kalmadı, aynı zamanda tarihi bir rekora da imza attı.

ABD KARŞISINDA ERKEN ŞOK

Milli Takım, mücadeleye 3. dakikada yediği golle başladı. Auston Trusty, attığı golle ABD’yi 1-0 öne geçirdi. Ay-yıldızlı ekip, yine erken bir golle sarsılmış oldu.

ARDA GÜLER'DEN TARİHİ GOL

Genç futbolcu, 10. dakikada fileleri havalandırarak skoru eşitledi. Bu gol, Türkiye’nin Dünya Kupası’ndaki 24 yıllık gol hasretine son verdi. Arda Güler, attığı golle turnuvada tarihe geçti.

EN GENÇ TÜRK FUTBOLCU REKORU

Arda Güler, 21 yaş 120 günlükken gol atarak Emre Belözoğlu’nu geride bıraktı. Belözoğlu, 2002’de Kosta Rika karşısında 21 yaş 275 günlükken gol atmıştı. Genç yıldız, bu maçla en genç Türk golcü unvanını aldı.

ERKEN GOL KABUSU DEVAM EDİYOR

Milli Takım, turnuvadaki üç maçında da ilk golü kalesinde gördü. Avustralya, Paraguay ve ABD karşısında geriye düşen Türkiye, bu kez Arda Güler’le cevap verdi. Ancak erken gol yeme sorunu bu maçta da sürdü.

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