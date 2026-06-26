Arda Güler ABD Maçının Oyuncusu Seçildi

Los Angeles Stadı’nda oynanan mücadelede A Milli Takım, ABD’yi 3-2 mağlup etti. İlk yarıyı ay-yıldızlı ekip 2-1 önde kapattı. Milli takımın gollerini Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan kaydetti. Kaan Ayhan, galibiyet golünü 90+8. dakikada gönderdi.
MİLLİ TAKIMA GEÇ GELEN GALİBİYET
Maçın son anlarında atılan gol Türkiye’ye zafer getirdi. Kaan Ayhan, uzatma dakikalarında fileleri havalandırdı. Bu golle milli takım sahadan galip ayrıldı.
ARDA GÜLER'DEN YILDIZ PERFORMANSI
Genç futbolcu Arda Güler, karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçildi. Milli formayla ilk golü yine o kaydetti. Performansıyla taraftarların beğenisini kazandı.