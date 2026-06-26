Arda Güler ABD Maçının Oyuncusu Seçildi

Spor
Arda Güler, maç sonrası ödül töreninde poz veriyor
Milli takım, hazırlık maçında ABD'yi son dakikada bulduğu golle mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Los Angeles Stadı’nda oynanan mücadelede A Milli Takım, ABD’yi 3-2 mağlup etti. İlk yarıyı ay-yıldızlı ekip 2-1 önde kapattı. Milli takımın gollerini Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan kaydetti. Kaan Ayhan, galibiyet golünü 90+8. dakikada gönderdi.

MİLLİ TAKIMA GEÇ GELEN GALİBİYET

Maçın son anlarında atılan gol Türkiye’ye zafer getirdi. Kaan Ayhan, uzatma dakikalarında fileleri havalandırdı. Bu golle milli takım sahadan galip ayrıldı.

ARDA GÜLER'DEN YILDIZ PERFORMANSI

Genç futbolcu Arda Güler, karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçildi. Milli formayla ilk golü yine o kaydetti. Performansıyla taraftarların beğenisini kazandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Trump, İran’ı Ateşkesi İhlal Etmekle Suçladı

Trump, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin hedef alındığını açıkladı. Paylaşımında İran'a ait 4 dronun tankeri vurduğunu söyledi.
Manşet

Kadir İnanır Hayatını Kaybetti

Usta oyuncu Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede bir aydan uzun süredir entübe tedavisi görüyordu ve bugün hayatını kaybetti. 77 yaşındaki usta oyuncu, 6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra entübe edilmişti.
Manşet

Macaristan Euroya Geçiş Hedefini Açıkladı

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ülkesinin 2030 yılı civarında Euro Bölgesi'ne katılmak için gerekli koşulları sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Magyar, Budapeşte'de düzenlenen ortak basın toplantısında bu hedefi duyurdu.
Manşet

2026 Dünya Kupası’nın En Zengin Futbolcuları Belli Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran akşamı başladı ve üç ülkede 48 takım mücadele ediyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada 1.284 futbolcu yer alıyor.
Manşet

Kadir İnanır Vefat Etti

Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır, 14 Mayıs akşamı zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun bakımda entübe edildi ve tedavisi İstanbul'da sürüyordu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncudan acı haber geldi.