Armani 2025 Yılı Net Kârını İkiye Katladı

Armani’nin başarısı, şirketin net kârının iki katından fazla artması ve hissedarlara temettü olarak dağıtılması ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz eylül ayında hayatını kaybeden dünyaca ünlü İtalyan moda devi Giorgio Armani’nin ardından, Giorgio Armani SpA holdingi kurucusuz geçen ilk yıllık finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket verilerine göre, holdingin 2025 yılı net kârı iki kattan fazla artarak yaklaşık 67 milyon euroya ulaştı. Elde edilen kârın yaklaşık yarısı hissedarlara temettü olarak dağıtıldı.

CEZA SONRASI İPTAL DAVASI AÇILDI

Giorgio Armani SpA, İtalya Rekabet Kurumu’nun kestiği 3,5 milyon euroluk cezaya karşı dava açtı. Şirket, tedarik zincirinde işçi hakları ihlalleri iddialarını reddediyor. Yönetim, tüketicilere ve pazara karşı dürüstlük vurgusu yapıyor.

VASİYETTEKİ STRATEJİK HİSSE KURALI KORUNUYOR

Belgelere göre, Giorgio Armani Vakfı’nın stratejik rolü teyit edildi. Vasiyet doğrultusunda, vakfın payı yüzde 30,1’in altına düşemeyecek. Yüzde 15’lik hisse satışı ise güncellenmedi.

OTEL AĞI GENİŞLİYOR AMA TOPTAN SATIŞ BASKILIYOR

Geçen yıl gelirler sabit kur oranlarıyla yüzde 2,8 geriledi. Buna karşın lüks konaklama yatırımları devam ediyor. Üçüncü Armani Hotel 2027’de Riyad’da açılacak.