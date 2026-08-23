ASELSAN Genel Müdürü Akyol, Denizcilikteki Gücünü Anlattı

TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda devam ederken ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, etkinlikteki açıklamalarında denizcilik faaliyetlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Gölcük’te büyüdüğünü ve burada TEKNOFEST yapılmasının kendisi için ayrı bir heyecan ve gurur verici olduğunu söyledi. ASELSAN olarak denizcilik faaliyetlerinin neredeyse dörtte birini oluşturduklarını belirten Akyol, bugün 69 gemide Türkiye’de ürünü olan, yurt dışında 60’tan fazla gemide sistemi bulunan bir şirket olduklarını ifade etti.

GENÇ KUŞAKLARA MİLLİ TEKNOLOJİ BİLİNCİ AŞILANIYOR

Akyol, TEKNOFEST Mavi Vatan’ın milli teknoloji şuuruyla Mavi Vatan bilincini bir araya getiren bir etkinlik olduğuna dikkati çekti. TEKNOFEST’lerin Milli Teknoloji Hamlesi’ni genç kuşaklara sevdirmeyi amaçlayan bir etkinlik olduğunu dile getirdi. Etkinliğe geçen yılın üzerinde bir katılım olduğunu belirten Akyol, her geçen yıl daha fazla katılım yaşandığını ve bu bilincin dalga dalga topluma yayıldığını ifade etti.

DENİZ HARBİNDE ASİMETRİK SİSTEMLERLE FARK YARATILIYOR

Dünyada bütün alanlarda akıllı sistemler üzerine bir yarış yaşandığını dile getiren Akyol, ASELSAN’ın görevinin platformlara bu yetenekleri kazandırmak olduğunu söyledi. Asimetrik savaş unsurları, insansız su altı ve su üstü sistemlerini ASELSAN’ın sağladığını anlattı. Bu alanda envanterde çok sayıda ürün bulunduğunu belirten Akyol, DERİNGÖZ, KILIÇ, MARLIN ve ALBATROS gibi insansız sistemlerle deniz harbine katkı verdiklerini ifade etti. ASELSAN’ın sistemlerinin dünyada kullanıldığını ve ciddi ihracat potansiyelleri olduğunu vurguladı.

KAMİKAZE SU ALTI ARAÇLARINDA DÜNYADA AZ ÖRNEK VAR

Uzak Asya’dan Karadeniz ülkelerine kadar birçok ülkede sistemlerinin kullanıldığını aktaran Akyol, bahriyeyle birlikte bu yetenekleri artırma gayreti içinde olduklarını söyledi. Bugünlerde 40’ın üzerinde geminin inşa edildiğini ve her birinde ASELSAN’ın çalıştığını belirtti. KILIÇ’ın kamikaze su altı aracı olarak dünyada az örneği olan bir yetenek olduğunu ifade eden Akyol, sürpriz etkisi, uzun menzile gidebilme ve sürü yeteneği bulunduğunu kaydetti. Havadaki kamikaze dron devrimini ASELSAN’ın su altına taşıdığını belirtti.

SU ÜSTÜ İÇİN TUFAN, MAVİ VATAN'IN VURUCU GÜCÜ OLDU

Suyun üstü için TUFAN Kamikaze İnsansız Deniz Aracı’nın bulunduğunu dile getiren Akyol, TUFAN’ın suya indirildiğini ve TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında paylaşıldığını söyledi. MARLIN’in ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer aldığına işaret etti. TUFAN ve KILIÇ’ın Mavi Vatan’ın iki silahşoru olduğunu belirten Akyol, bu sistemlerin iki sürpriz etkisi yaratan vurucu güç olduğunu ifade etti. Yeni teknolojilere hızlı adaptasyonun önemine dikkati çekti.

MAVİ VATAN KAPSAMINDA ÜÇ YENİ TESİS İÇİN TEMEL ATILDI

Akyol, su altı ve üstü sistemlerinin ciddi altyapı gerektirdiğine değindi. Ankara’nın Gölbaşı’nda ve diğer tesislerinde ciddi altyapılar bulunduğunu aktardı. Yeni yatırımların ve göletlerin Ankara’da inşa edildiğini belirten Akyol, en hızlı şekilde testlerin yapılmasını istediklerini söyledi. Mavi Vatan kapsamında aslında yeni yatırımların temelini attıklarını ifade etti. Gölcük Tersanesi’nde gemi inşasının tekrar başladığını ve tamamen milli tasarım MİLDEN’in burada inşa edilmeye başladığını bildirdi.

MİLLİ DENİZALTı PERİSKOBU AMBARGOYA KARŞI ÇÖZÜM OLDU

Yatırımların birçoğunun bir sene içerisinde hayata geçeceğini duyuran Akyol, geçmişte denizaltı periskobuna uygulanan ambargoyu hatırlattı. Periskobun onarımını yapmamayı deklare eden ülkeler olduğunu aktardı. ASELSAN’ın Milli Denizaltı Periskobu’nu geliştirerek denizaltıları tekrar seyir edilebilir hale getirdiğini söyledi. Bugün gemilerde yabancı ürün neredeyse bırakmadıklarını ve denizaltılarda birçoğunu yerlileştirdiklerini ifade etti.

ÇELİK KUBBE'DE ÇOK KATMANLI ENTEGRE YAPI DİKKAT ÇEKİYOR

Dünyada tehdit setlerinin çok hızlı değiştiğine değinen Akyol, hava savunma sistemleri için birkaç çeşit tehdit olduğunu söyledi. ÇELİK KUBBE’nin çok katmanlı entegre yapıya sahip bulunduğunu ifade etti. Gecikmesiz haberleşebilen, çoklu sensör ve çoklu silah sistemini yönetebilen bir anlayışla kurgulandığını aktardı. Elektronik harbin de bu yapıya entegre edildiğini belirtti. KORKUT, HİSAR ve SİPER gibi hava savunma sistemlerini daha fazla üretip teslim etme gayreti içinde olduklarını söyledi.

TF-2000 HAVA SAVUNMA MUHRİBİNDE ASELSAN SORUMLULUĞU BÜYÜK

Akyol, TF-2000 hava savunma muhribi gemisinde ASELSAN’ın çok büyük sorumluluğu olduğunu vurguladı. Dijital AESA radarını donattıklarını belirtti. Üzerine SİPER, HİSAR, GÖKSUR, lazer silah, GÖKDENİZ ve multi-statik sonar kabiliyeti gibi sistemler eklendiğini ifade etti. Uzun menzilde denizaltı tespiti gibi yöntemlerle denizlerde yüzdürülebilen bir gemi inşa ettiklerini söyledi.

OĞULBEY TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SAVUNMA SANAYİSİ YATIRIMI OLDU

ASELSAN yatırımlarının 2,5 milyar doların üzerinde bulunduğunu bildiren Akyol, Oğulbey’in Türkiye’nin en büyük tek seferdeki savunma sanayisi yatırımı olduğunu söyledi. 8 bin dönümün üzerinde bir araziden bahsettiğini belirtti. Faz faz devreye aldıklarını aktaran Akyol, Oğulbey’in ilk bölümünün aktive edildiğini ifade etti. Çalışanların artık hava savunmayla ilgili bazı sistemleri orada üretmeye başladığını dile getirdi.

EKOSİSTEMLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİLİYOR

Konya, Sivas, Gaziantep, Ankara ve İstanbul’da ASELSAN’ın üretimini ve tasarımını destekleyen iştirakleri olduğunu bildiren Akyol, 46 vilayette 3 binden fazla firmanın tedarik yaptığını söyledi. İçinde bulunulan dönemde 4 milyar dolar KOBİ’lere sipariş verdiklerini aktardı. ASELSAN’ın tüm Türkiye’ye yayılan bir anlayışla yoluna devam ettiğini belirtti. Ekosistemle birlikte daha kısa sürelerde daha maliyet etkin çözümler sunabildiklerini ifade etti.

DOST ÜLKELERLE ORTAK TASARIM VE ÜRETİM İŞBİRLİĞİ ARTIYOR

Dünyadaki çatışma ve gerilimlere dikkati çeken Akyol, bu ortamın herkesi daha fazla savunma sanayisine yatırıma ittiğini söyledi. Birçok ülkenin sadece tedarikçi olmak yerine kendi üretimini yapma politikasına gittiğini ifade etti. ASELSAN’ın dost ve kardeş ülkeleriyle birçok batılı ülkeye göre ortak tasarım ve üretime daha açık olduğunu belirtti. Bugün 25 ülkede fiziken ASELSAN bulunduğunu aktardı.

BAKİYE SİPARİŞTE 30 MİLYAR DOLAR HEDEFİ YAKIN GÖRÜNÜYOR

ASELSAN’ın Borsa İstanbul’un en değerli şirketi olduğunu söyleyen Akyol, finansal disipline riayet ettiklerini belirtti. Bakiye siparişin 3 yılda 7-8 milyar dolardan 23 milyar dolara geldiğini vurguladı. Sözleşme görüşmeleri ve potansiyeller değerlendirildiğinde yıl sonunda 30 milyar doları bulmanın içten bile olmadığını ifade etti. 6 aylık dönemde sağlanan 4,9 milyar dolar yeni işin kendi rekorlarından biri olduğunu kaydetti.

YURT DIŞINDAN DÖNEN MÜHENDİSLER ASELSAN'A KATILIYOR

Yüksek derecelerle mezun olduktan sonra yurt dışına gidenlerin öz vatanlarına dönmek istediklerine işaret eden Akyol, 2026 yılının 7,5-8 ayını tamamlamak üzere olduklarını söyledi. Bu dönemde işe alınan mühendislerin yüzde 15’ini yurt dışından dönenlerin oluşturduğunu belirtti. 146 arkadaşlarının 7,5 ayda yurda dönüp ASELSAN’da işe başladığını aktardı. Bu trendin devam ettiğini ifade etti.

10 BİN MÜHENDİSLE TÜRKİYE'DE BİR İLK YAŞANIYOR

TEKNOFEST’te yetişen gençlerin de ASELSAN’a katıldığını anlatan Akyol, bugün ASELSAN’da bu yarışmalarda derece almış 345 kişinin çalıştığını söyledi. Şirketin en güçlü yanının insan kaynağı olduğunu vurgulayan Akyol, 10 bin mühendis çalıştığını ve Türkiye’de bu sayıda mühendis çalıştıran başka bir şirket bulunmadığını ifade etti. Her yıl yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.

YAPAY ZEKA SENSÖR VE VERİ İŞLEME TESİSİ KURULUYOR

Akyol, yapay zeka alanındaki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Deniz Kuvvetleri’nin İstanbul’daki tesislerinde yapay zeka sensör ve veri işleme tesisinin inşasına başladıklarını bildirdi. Burada su altı ve su üstü teknolojilerindeki yapay zeka modellerinin geliştirileceğini ifade etti. Yapay zekanın radar, elektronik harp, hava savunma ve haberleşme alanlarında da kullanıldığını aktardı.

KALP-AKÇİĞER MAKİNESİ AMELİYATLARDA KULLANILMAYA BAŞLANDI

ASELSAN’ın askeri teknolojilerde edindiği birikimi sivil alanlara da taşıdığını belirten Akyol, kalp-akciğer makinesinin ameliyatlarda kullanılmaya başlandığını bildirdi. İlk operasyonun ardından yeni ameliyatların da yapıldığını aktardı. 6-7 ameliyat gerçekleştirildiğini söyleyen Akyol, cihazın yavaş yavaş seri üretimde envantere gireceğini ifade etti. Bu cihazın dünyada 3 ülkenin yapabildiği kompleks bir cihaz olduğunu söyledi.

MİLLİ X-IŞINI CİHAZI 2 MİLYONU AŞKIN KULLANILDI

ASELSAN tarafından geliştirilen mobil X-ışını cihazının Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 2 milyondan fazla kullanıldığını bildiren Akyol, yapay zeka özelliklerinin de eklendiğini söyledi. Filmi çektikten sonra yapay zeka ile teşhise yardımcı olan özellikler bulunduğunu ifade etti. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ile büyük veri kapsamında çalışmaların yürüdüğünü aktardı. Askeri teknolojilerde edinilen deneyimin sivil ürünlerde kullanılmasının kaynak çeşitliliği sağladığını vurguladı.

BÜYÜME PERFORMANSI BENZER ŞİRKETLERDEN YÜKSEK OLDU

Akyol, ASELSAN’ın küresel savunma sanayisindeki konumuna değindi. Savunma sanayisi şirketlerinin sıralamalarının açıklanan bilançolara göre şekillendiğini anlattı. Geçen yıla göre benzer şirketlerden daha yüksek oranda büyüdüklerini söyledi. Bilançoları kamuoyuna açıklayan birçok şirket olduğunu belirten Akyol, sonuçların kendilerine yansıyacağını temenni ettiğini ifade etti.

YERLİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI BAĞIMSIZLIĞIN GÜVENCESİ OLDU

Akyol, yerlileştirme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk milletinin tarihte yaşadıklarını unutmadığını söyledi. 50 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı’nda yaşananları ve sonrasındaki ambargoları hatırlatan Akyol, milli sistemleri geliştirerek tüm ambargoları kırıp attıklarını ifade etti. Türk milletine ambargo koyanların daha iyi ürünlerle cevap alacağını artık herkesin bildiğini vurguladı.

MİLLİLEŞTİRMEDE 1 MİLYAR DOLAR TÜRKİYE'DE KALDI

Yerlileştirmenin ekonomik boyutuna da işaret eden Akyol, yüksek katma değerli ürün üretimi istediklerini söyledi. Sistemlerin alt bileşenlerinin Türkiye’de olmasının istihdam ve katma değer anlamına geldiğini belirtti. Millileştirme Direktörlüğü ve programları kapsamında 1 milyar doların üzerinde kaynağın Türkiye’de kaldığını aktardı. 3 binden fazla KOBİ’nin ASELSAN’ın ayrılmaz parçaları olduğunu ifade etti.

HALKA ARZ GÜNDEMDE YER ALMIYOR

ASELSAN’ın sermaye piyasalarındaki durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Akyol, gündemde bir halka arz ya da hisse satışı olmadığını söyledi. Oldukça sağlam finansal yapıya sahip olduklarını belirtti. Yatırımları sürdürürken borç oranlarını azalttıklarını ifade etti. Bu konuda herhangi bir gündemlerinin bulunmadığını kaydetti.

GELECEK TÜRKİYE'NİN VE TÜRKLERİN OLACAK

Akyol, tüm vatandaşları TEKNOFEST Mavi Vatan’daki teknolojileri görmeye davet etti. Genç yaşlı bütün vatandaşları bu etkinliğe, bu ruhu ve coşkuyu yaşamaya çağırdı. ASELSAN olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin caydırıcılığını artıracak adımları atmaya devam edeceklerini söyledi. Ülkenin bayrağını daha yukarılara taşıyacaklarını ifade etti. Bu teknolojik kuşakla geleceğin Türkiye’nin ve Türklerin olacağını sözlerine ekledi.