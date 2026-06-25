ASELSAN Yerli Kuantum İşlemci Geliştirecek

Ekonomi
Mavi devre kartında bir çipin montajı yapılıyor
ASELSAN ve SSB arasında imzalanan proje ile Türkiye, kuantum teknolojilerinde yerli üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.
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SSB Kuantum Programı Tanıtımı’nda ASELSAN ile SSB arasında Süper İletken Kuantum İşlemci Birimi Geliştirilmesi Projesi’ne ilişkin resmi imzalar atıldı. ASELSAN ana yükleniciliğinde yürütülecek ve 4 yıl sürecek projeyle kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden biri yerli olarak geliştirilecek. Projenin savunma sanayisi, siber güvenlik ve kriptoloji gibi alanlarda dönüşüm sağlaması bekleniyor.

KUANTUM DONANIMINDA TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK HEDEFLENİYOR

Proje ile Türkiye’nin kuantum donanım alanında teknolojik bağımsızlığı sağlanacak. Kritik kuantum bileşenlerinde dışa bağımlılık azaltılacak. Yoğun madde fiziği, mikrodalga mühendisliği ve elektronik gibi alanlarda yetkinlik artırılacak. Araştırma geliştirme çalışmalarına altyapı kazandırılacak. Savunma, iletişim ve bilgi güvenliği alanlarında kuantum teknolojileri altyapısı oluşturulacak. Stratejik alan için ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetiştirilecek.

ÜNİVERSİTELER VE TÜBİTAK İLE ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK

Proje kapsamında Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve TÜBİTAK UME ile ortak çalışmalar yapılacak. QPU tasarımlarının uzun süredir devam ettiği proje sürecinde işlemci birimlerinin seri üretimi için ASELSAN bünyesinde altyapı yatırımları tamamlanma aşamasına getiriliyor.

KUANTUM İŞLEMCİ ÜRETİMİ İÇİN STRATEJİK ADIM ATILDI

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 2021 yılından bu yana kuantum teknolojileri alanında çalışma yürüttüklerini belirtti. Stratejik bir adım daha attıklarını ifade etti. Projede ilk imzaların atıldığını kaydetti. Geliştirilecek süper iletken işlemci birimlerinin üretimlerini Türkiye’nin ilk süper iletken üretim evinde gerçekleştireceklerini söyledi. Kuantum çip üretim evini ASELSAN’da hayata geçirecek yatırımlarını sürdürdüklerini bildirdi. Proje ile kuantum işlemci birimini yerli ve milli olarak tasarlayıp üreteceklerini vurguladı. Geleceğin teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacaklarını ifade etti. Ülkeye öncü bir AR-GE altyapısı kazandıracaklarını belirtti. Paydaşlarla birlikte ülkeyi zirveye taşımaya kararlı olduklarını aktardı.

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