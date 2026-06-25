Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin mutlak butlan kararı sonrası CHP’de Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, ilk kez bir cenaze töreninde karşı karşıya geldi. İki isim, 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM’deki törene katıldı. Aralarında soğuk bir tokalaşma olduğu görülürken herhangi bir sohbet gerçekleşmedi.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TARTIŞMASI TIRMANIYOR

Kılıçdaroğlu ile Özel arasındaki gerilimin temel nedeni olağanüstü kurultay talebi. Özel, kurultayın hızlıca toplanmasını isterken Kılıçdaroğlu ise partiyi yolsuzluğa bulaşmış isimlerden arındırmayı savunuyor. Kılıçdaroğlu, tedbir kararı nedeniyle bu adımı atamayacağını ancak olağan kurultay takvimini işletebileceğini belirtiyor. Özel’in ekibi noter onaylı 830 delege imzasını Genel Merkez’e iletti. Kılıçdaroğlu harekete geçmezse konu sulh hukuk mahkemesine taşınacak.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU İHRAÇ TALEPLERİNİ GÖRÜŞTÜ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 15 asil üyeden oluşuyor. Kurul, MYK tarafından iletilen ihraç taleplerini ve tedbir kararlarını masaya yatırdı. Geçtiğimiz hafta üç mevcut ve üç eski il başkanının tedbirli olarak ihracı istenmişti. YDK, bu isimlerin tedbir kararının kaldırılması için yaptığı başvuruyu değerlendiriyor. İhracı istenen isimler arasında Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu gibi milletvekilleri bulunuyor.

SADECE GÜNAYDIN'IN İTİRAZI KABUL EDİLDİ

MYK kararıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı, itiraz üzerine YDK’da oybirliğiyle kaldırıldı. Günaydın’ın grup başkanvekilliği görevine devam etmesi kararlaştırıldı. Diğer 8 milletvekilinin tedbir kararına yaptığı itiraz ise 3 karşı oya karşılık 10 oyla reddedildi.