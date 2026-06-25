Dilovası’ndaki kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025’te çıkan yangınla ilgili yeni bilirkişi raporu sonrası yedi şüpheli gözaltına alındı. Yangının ardından görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı ve zabıta müdür vekili de aralarında. Emniyet ekipleri operasyon düzenleyerek yedi kişiyi gözaltına aldı.

YANGINDA YEDİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında altı kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan bir kişi hastanede öldü. Toplam ölü sayısı yedi olarak kaydedildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA YEDİ KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri dahil yedi kişi tutuklandı. Belediye başkan yardımcısı ve zabıta personeli görevden uzaklaştırıldı. Tutuklu sanıklardan biri cezaevinde kalp krizi geçirerek öldü.

DAVANIN İLK DURUŞMASI MART AYINDA YAPILDI

Dava kapsamında 16 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Sanıklardan sekizi tutuklu, ikisi firari durumda. İlk duruşma 24 Mart’ta gerçekleştirildi.

TUTUKLU SANIKLARDAN BAZILARI TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti ilk duruşmada bir sanığın tahliyesine karar verdi. İkinci duruşmada üç sanık daha tahliye edildi. Diğer beş sanığın tutukluluğu devam ediyor.

İDDİANAMEDE AĞIR CEZALAR İSTENİYOR

İddianamede firma yetkilileri için yedişer kez müebbet hapis isteniyor. Mala zarar verme suçundan da ek cezalar talep ediliyor. Diğer sanıklar için de çeşitli hapis cezaları öngörülüyor.