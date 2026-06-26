ASELSAN’ın Kalp-Akciğer Makinesi İlk Açık Kalp Ameliyatında Başarılı

Ekonomi
ASELSAN'ın Kalp Akciğer Makinesi İlk Açık Kalp Ameliyatında Başarılı
ASELSAN'ın geliştirdiği yerli kalp-akciğer makinesi, Ankara'da gerçekleştirilen bir ameliyatta başarıyla kullanıldı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

ASELSAN tarafından geliştirilen Lifeline HLM Kalp-Akciğer Makinesi ilk kez Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde açık kalp ameliyatında başarıyla kullanılarak klinik kullanımına alındı. Hayvan deneyleri ve klinik çalışmalar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından yürütüldü. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ameliyat olan Bülent Yeniay’ı ziyaret etti.

YERLİ CİHAZLA SAĞLIKTA DÖNÜM NOKTASI

Bakan Memişoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada bu gelişmeyi vurguladı. “Cihaz yerli, mekan yerli, hasta yerli” ifadesini kullandı. Türk sağlık sanayisinde başarıların başladığını belirtti.

GÜÇ BİRLİĞİYLE BAŞARI HEDEFİ

Memişoğlu, ASELSAN mühendislerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. “Gücümüzü birleştirdiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey yok” dedi. Çalışanları kahraman olarak nitelendirdi.

DÜNYADA İDDİALI OLMA KARARLILIĞI

Türkiye’nin iyilik tarafında olduğunu söyleyen Bakan, teknoloji üretmeye kararlı olduklarını açıkladı. “Dünyada iddialı hale gelmeye kararlıyız” diye konuştu. Sağlıkta üretim gücünü artıracaklarını ifade etti.

SAĞLIKLI KALMAK İÇİN UYARI

Memişoğlu, toplumun sağlıklı kalmak için çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Sigara, tütün ve bağımlılıklardan uzak durmayı önerdi. “İnsanlarımızı seviyoruz, sağlıklı kalmalarını istiyoruz” dedi.

Ziyarete TÜSEB Başkanı Ümit Kervan, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Dökmen ve diğer yetkililer katıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Fransa, Norveç’i 4-1 Yenip Gruptan Lider Çıktı

FIFA 2026 Dünya Kupası I Grubu son hafta maçında Fransa, Boston Stadyumu'nda Norveç'i 4-1 mağlup etti. Mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver görev yaptı.
Manşet

Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği Yayımlandı

Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre açılacak kreş ve gündüz bakımevlerine yönelik yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, çocukların güvenlik ve sağlığı için fiziki standartları belirledi.
Manşet

Türk Gemileri Hürmüz’den Çıkış Yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki Türk sahipli gemilerin son durumunu açıkladı ve 26 Haziran itibarıyla bekleyen tüm gemilerin güvenli şekilde çıkış yaptığını bildirdi. Bakan, gelişmeleri anbean takip ettiklerini söyledi.
Manşet

Rüşvet Pazarlığında Sahte Yazı İşleri Müdürü Yakalandı

Ankara Adliyesi orta kafeteryada yaşanan olayda cezaevinden izinli çıkan N.K., infazının ertelenmesi için arkadaşı C.K.'den yardım istedi. C.K., eniştesi G.Ş.'nin adliyede kalem müdürü olduğunu söyledi.
Manşet

Ankara’da NATO Zirvesi: Yayalara Kısıtlama Yok

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde uygulanacak trafik düzenlemelerine ilişkin planlamaları ve tedbirleri kamuoyuna duyurdu. Vatandaşların günlük yaşamı kesintiye uğramayacak.