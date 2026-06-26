ASELSAN’ın Kalp-Akciğer Makinesi İlk Açık Kalp Ameliyatında Başarılı

ASELSAN tarafından geliştirilen Lifeline HLM Kalp-Akciğer Makinesi ilk kez Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde açık kalp ameliyatında başarıyla kullanılarak klinik kullanımına alındı. Hayvan deneyleri ve klinik çalışmalar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından yürütüldü. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ameliyat olan Bülent Yeniay’ı ziyaret etti.

YERLİ CİHAZLA SAĞLIKTA DÖNÜM NOKTASI

Bakan Memişoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada bu gelişmeyi vurguladı. “Cihaz yerli, mekan yerli, hasta yerli” ifadesini kullandı. Türk sağlık sanayisinde başarıların başladığını belirtti.

GÜÇ BİRLİĞİYLE BAŞARI HEDEFİ

Memişoğlu, ASELSAN mühendislerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. “Gücümüzü birleştirdiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey yok” dedi. Çalışanları kahraman olarak nitelendirdi.

DÜNYADA İDDİALI OLMA KARARLILIĞI

Türkiye’nin iyilik tarafında olduğunu söyleyen Bakan, teknoloji üretmeye kararlı olduklarını açıkladı. “Dünyada iddialı hale gelmeye kararlıyız” diye konuştu. Sağlıkta üretim gücünü artıracaklarını ifade etti.

SAĞLIKLI KALMAK İÇİN UYARI

Memişoğlu, toplumun sağlıklı kalmak için çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Sigara, tütün ve bağımlılıklardan uzak durmayı önerdi. “İnsanlarımızı seviyoruz, sağlıklı kalmalarını istiyoruz” dedi.

Ziyarete TÜSEB Başkanı Ümit Kervan, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Dökmen ve diğer yetkililer katıldı.