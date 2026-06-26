Atatürk Çıkışı Tepki Çekti, Halil Ergün’den Yanıt

Oyuncu Halil Ergün, katıldığı bir programda söylediği sözlerle sosyal medyanın gündemine oturdu. Mustafa Kemal Atatürkçü olmadığını belirten Ergün, tepkilerin ardından açıklama yaptı. Sözlerinin çarpıtıldığını söyleyen usta oyuncu, Atatürk’e laf söyleyenin alnını karışlayacağını ifade etti.

PROGRAMDAKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Halil Ergün, bir YouTube programına konuk oldu. Programda siyasi görüşleri hakkında konuştu. Cumhuriyetçi olduğunu ancak Atatürkçü olmadığını söyledi. Atatürkçülüğün ülkede kötüye kullanıldığını dile getirdi.

AÇIKLAMA YAPARAK KONUYU NETLEŞTİRDİ

Ergün, evinde beş tane Atatürk tablosu olduğunu belirtti. Atatürk’ün kim olduğunu iyi bildiğini vurguladı. Eleştirisinin kendisine değil Atatürkçülüğün kullanılmasına yönelik olduğunu açıkladı. Atatürk’e söz söyleyenin alnını karışlayacağını söyledi.

ELEŞTİRİLERE HUKUKİ YANIT VERECEK

Sözlerinin çarpıtıldığını ifade eden Ergün, hakkında konuşanlara dava açacağını duyurdu. Kimseye karşı düşmanca tavrı olmadığını belirtti. Soyadı Kanunu’ndan ve Atatürk’ün hastalığından bahsetti. Meseleye bütüncül bakmak gerektiğini vurguladı.

REFERANDUM VE DİZİ TECRÜBESİNİ ANLATTI

Ergün, 2010 referandumunda evet oyu kullandığını söyledi. Bunun 12 Eylül ile hesaplaşma olduğunu belirtti. Yaprak Dökümü dizisi ile herkes tarafından tanındığını ifade etti. Sokakta Ali Rıza Bey diye anıldığını ve bundan hoşlandığını sözlerine ekledi.