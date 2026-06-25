Avrupa Borsalarında Yükseliş Devam Ediyor

Orta Doğu’da kalıcı barış sağlanacağına dair öngörüler iyimserliği artırdı. Micron Technology’nin güçlü bilançosu teknoloji sektöründeki endişeleri azalttı. ABD-İran görüşmelerinin olumlu seyri jeopolitik riskleri düşürdü. Piyasalar bugün ABD’deki enflasyon ve büyüme verilerine odaklandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİYOR
Avrupa’da Stoxx 600 endeksi yüzde 0,4 artışla 637 puana çıktı. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselerek 10.472 puanda seyretti. Almanya’da DAX 40 yüzde 0,4 kazançla 24.830 puana ulaştı. İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artarak 51.895 puan oldu. Fransa’da CAC 40 yüzde 0,1 primle 8.393 puanda işlem gördü. İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 19.414 puana yükseldi.
ABD VERİLERİ TAKİP EDİLİYOR
Analistler bugün ABD’de mortgage başvuruları verisini izleyecek. Ayrıca cari işlemler dengesi ve yeni konut satışları açıklanacak.