Avrupa Sıcağı Asyalı Klima Üreticilerini Uçurdu

Avrupa, rekor sıcaklıkların yaşandığı bir yaz döneminden geçerken, Güney Koreli Samsung Electronics, Çinli Midea ve Japon Mitsubishi Electric gibi Asyalı klima üreticileri satışlarda patlama yaşıyor. Asya’nın büyük şehirlerinde binalar, ulaşım araçları ve evlerde yaygın olarak kullanılan klimalar, Avrupa’da hâlâ nadir bulunuyor. Bunaltıcı sıcaklıklar can kayıplarına yol açarken, elektrik arzını kesintiye uğratıyor ve okulları kapatırken, insanlar serinlemekte zorlanıyor. Avrupa genelinde hem bireyler hem de şirketler, kavurucu havalardan kaçış yolu olarak portatif ve sabit klimalara yöneliyor. Bazı ülkeler ise sıcak hava dalgasının daha da yoğunlaşabileceği uyarısında bulunuyor.

AVRUPA'DA SICAKLIK ARTIŞI KLİMA SATIŞLARINI PATLATTI

Samsung Electronics’ten yapılan açıklamada, haziran ayından itibaren sıcaklıkların daha da artmasının beklendiği ve bu durumun yoğun soğutma sezonu boyunca talebin süreceği belirtildi. Şirket, yılın ilk yarısında İtalya, İspanya ve Fransa gibi kilit pazarlarda çift haneli satış büyümesi elde edildiğini ifade etti. Rakip firma LG Electronics ise, Güney Kore’deki bir tesisinde klima üretim hatlarının nisan ayından bu yana tam kapasite çalıştığını, bu durumun “Kore ve küresel pazarlardaki mevsimsel yaz talebinden” kaynaklandığını bildirdi.

MİDEA'NIN PORTATİF KLİMASINDA STOKLAR TÜKENDİ

Çinli üretici Midea da, PortaSplit modeli klimasına olan talebin fırladığını duyurdu. Şirket, o kadar güçlü siparişler aldıklarını ve ikinci el fiyatlarının yeni cihazların maliyetini aştığını belirtti. Midea, mayıs ayının son iki haftasında yaşanan sıcak hava dalgasının satışları önemli ölçüde artırdığını, özellikle PortaSplit klimasının bazı kanallarda tükendiğini açıkladı. Alman e-ticaret kanallarında mayıs ayı satışları geçen yıla göre yüzde 37 oranında artarken, İspanya ve Fransa’ya yapılan sevkiyatlardaki artış yüzde 108’e ulaştı.

AVRUPA'DA ESKİ BİNALAR KLİMA KURULUMUNU ZORLAŞTIRIYOR

Soğutma cihazlarına olan devasa talep, ülkeler derin iklim değişiklikleriyle boğuşurken Avrupalı tüketici davranışlarındaki değişimi gözler önüne seriyor. Ancak Avrupa’daki eski binalar, klima kurulumunu hem pahalı hem de karmaşık hale getiriyor. Montaj için uzun bekleme süreleri gerekiyor. Midea, Avrupa’da bir klimanın kurulum maliyetinin 1.137 doları (1.000 euro) aşabildiğini, bu bedelin birçok hane için erişilemez olduğunu kaydetti. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Avrupa’da toplam klima sahipliği oranı yüzde 20 civarında bulunuyor.

SICAK DALGASIYLA MÜCADELE İÇİN İŞYERLERİ ÖNLEM ALIYOR

Sıcaklıklar yükselirken, başta Çin, Japonya ve Güney Kore olmak üzere tanınmış klima markalarına sahip ülkelerin bu durumdan kazançlı çıkacağı belirtiliyor. Kavurucu sıcaklar, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için hayatı çekilmez hale getiriyor. Şirketler ise çalışanlarını korumak için önlemler alıyor. Teslimat personeline, yeniden kullanılabilir soğutma havluları, suyla aktifleşen bileklikler ve UV korumalı boyun siperlikleri içeren “soğutma kutuları” veriliyor.

MİTSUBİSHİ ELEKTRİK AVRUPA'DA TALEP ARTIŞI GÖRÜYOR

Japon üretici Mitsubishi Electric de Avrupa’dan klima ünitelerine yönelik talepte bir artış yaşandığını duyurdu. Dünya Meteoroloji Örgütü’nün küresel ortalamanın iki katından fazla ısındığını belirttiği Avrupa’da şirket, özellikle sıcak hava dalgalarının vurduğu Fransa, İspanya, İngiltere ve Almanya’da klima satışlarının güçlü olduğunu bildirdi.