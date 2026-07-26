Avrupa’da Üretilen Türk Zırhlılarının Teslimatı Başladı

Türk savunma sanayisi, tarihinin tek kalemde en büyük zırhlı kara aracı ihracatını oluşturan 1059 adetlik Romanya COBRA II projesinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Türkiye’de üretilen araçların teslimatının ardından Romanya’nın Mediaş kentindeki tesiste üretilen ilk COBRA II’ler Romanya Silahlı Kuvvetleri’ne sunuldu. Seri üretim planlandığı gibi ilerliyor ve teslimatlar sürüyor.

MEDİAŞ TESİSİ AVRUPA’NIN ÜRETİM MERKEZİ OLDU

Otokar’ın Mediaş tesisi, şirketin Avrupa’daki üretim merkezi haline geldi. Bu tesis Avrupa Birliği sınırları içindeki ilk üretim üssü oldu. Romanya artık 4×4 zırhlı aracı yalnızca monte etmiyor. Üretimin tüm aşamalarını gerçekleştirebilecek kabiliyete kavuştu. Romanya’nın sipariş ettiği 1059 araçtan 780’den fazlası Mediaş’ta üretilecek. Projede şu ana kadar yaklaşık 300 araç teslim edildi. 2026 yılı içinde 216 aracın daha teslimi planlanıyor. Automecanica Mediaş Genel Müdürü Yusuf Fettahlıoğlu, bu yatırımın Romanya’ya uzun vadeli kazanımlar sağladığını belirtti. Tesisin NATO ve Avrupa Birliği savunma programları kapsamında ihracat fırsatlarını destekleyeceğini ifade etti.

ENTEGRE ÜRETİM VE İSTİHDAMDA BÜYÜME

Mediaş tesisi, Türkiye’deki üretim tesisleriyle aynı standartlarda çalışıyor. Yaklaşık 140 bin metrekare alana yayılan tesis, NATO standartlarında altyapıya sahip. Modern ekipmanlarla donatılan tesiste seri üretim sürüyor. Bu üretim bölgede nitelikli istihdam oluşturuyor. Son dönemde tesiste yaklaşık 100 yeni çalışan işe alındı. Üretim ekibinin büyüklüğü 300’ü aştı. Otokar’ın Mediaş’taki toplam çalışan sayısının 400’e yaklaşması bekleniyor. COBRA II, 2013 yılından bu yana 13 ülkede 20’den fazla kullanıcı tarafından tercih edildi. Bunların arasında NATO bünyesinde görev yapan 600’den fazla araç bulunuyor. Araç dünyada 30 farklı varyantla görev yapıyor. Otokar, Romanya için personel taşıyıcı, keşif aracı ve ambulans gibi varyantları üretiyor.