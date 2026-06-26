Son Maçta Milli Takım’a Tam Destek

A Milli Takımın Dünya Kupasındaki son maçında ABDyi mağlup ederek 3 puanla turnuvaya veda etmesiyle vatandaşlar belediyelerin dev ekranları önünde takımlarını coşkuyla destekledi. Belediyeler çorba, çay ve simit gibi ikramlarda bulundu. Gelenlere Türk bayrakları dağıtıldı.

YEDİKULE HİSARINDA DEV EKRAN HEYECANI

Fatih Belediyesi Yedikule Hisarı’nda dev bir ekran kurdu. Maçı izlemeye gelenlere kırmızı tişört ve bayrak hediye edildi. İlk iki maça göre katılımın az olduğu görüldü. Alandaki vatandaşlar atılan goller karşısında büyük coşku yaşadı. Tarihi ortamda gençlerin ve çocukların yoğunlukta olduğu dikkat çekti.

ÜSKÜDAR SAHİLİNDE BAYRAKLARLA DESTEK

Üsküdar Belediyesi sahilde bir platform hazırladı. Vatandaşlar milli takımı burada destekledi. Meydana gelenlere çeşitli ikramlar yapıldı. Ayrıca Türk bayrakları dağıtıldı.