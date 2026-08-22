Aziz Yıldırım, Takıma Destek Mesajı Verdi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Başkan, takıma olan güvenini ve desteğini iletti. Birlik ve beraberlik içinde şampiyonluk hedefine aynı kararlılıkla devam edileceğini vurguladı. Ziyarete yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ile genel sekreter Mahmut Uslu da katıldı.