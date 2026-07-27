Bakan Bolat: Ülke Ekonomisi Büyüyor

TOBB 2026 Akreditasyon Sertifika Töreni, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda düzenlendi. Törende konuşan Bakan Bolat, akreditasyon çalışmasının mesleki kuruluşların hizmet kalitesini yükseltmeyi amaçladığını söyledi. Bu modelin İslam ülkelerindeki ticaret odaları tarafından örnek alındığını belirtti. Bolat, teknolojik ilerlemeler, dijital ekonomi ve yapay zekanın hayatı dönüştürdüğünü ifade etti. Dünya ekonomisinin ticaret savaşları ve korumacılıkla zorlu bir sürece girdiğini vurguladı. Türkiye’nin coğrafi konumu sayesinde avantajlı olduğunu aktardı. Ülkenin 23 yıldır bölgede barışın öncüsü olduğunu kaydetti.

EKONOMİK BÜYÜME VERİLERİ PAYLAŞILDI

Bolat, Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğine dikkat çekti. Ekonomiyi ve istikrarı korumanın temel görev olduğunu belirtti. Son 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5,3 büyüme sağlandığını söyledi. Kovid-19 sonrası dönemde ise büyüme yıllık ortalama yüzde 5,4 oldu. Bu yıl ilk çeyrekte yüzde 2,5 oranında büyüme elde edildi. Dünyada yüksek büyüme oranlarının kalmadığını ifade etti. Çin ekonomisinin de büyüme hızının düştüğünü belirtti. Geçen yıl küresel ekonomi yüzde 3,3 büyüdü. Bu yıl büyüme Körfez Savaşı nedeniyle yüzde 3’ün altında kalacak. Dünya ihracatı küresel büyümenin yarısı kadar gerçekleşiyor. Bu nedenle ihracatı artırmanın önemli olduğunu vurguladı. Türkiye, AB, ABD ve diğer ülkelerle müzakerelerini sürdürüyor. İngiltere, Japonya, Körfez İşbirliği Konseyi ve Ukrayna ile görüşmeler yapılıyor.

TİCARET MÜZAKERELERİ YOĞUNLAŞTI

Bolat, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın onaylandığını aktardı. İngiltere ile STA’nın hizmetler sektöründe genişletilmesi için müzakereler sürüyor. Türkiye ile Kanada arasında da STA müzakerelerine başlandı. Bolat, AB’deki yeni korumacılık dalgalarına karşı önlem alındığını ifade etti. Türk sanayisi ve ekonomisinin olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar yapılıyor. Çok yönlü ve kapsayıcı diplomasi ve ticaret müzakereleri yürütülüyor. Tüm bu süreçler TOBB ve özel sektörle birlikte yürütülüyor. Program sonunda TOBB’a bağlı 73 oda ve borsaya akreditasyon sertifikaları verildi.