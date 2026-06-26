Bakan Bolat: Yapay Zeka Pazarı 1,3 Milyar Dolar Olacak

Ekonomi
Bakan Bolat, yapay zeka pazarı hakkında konuşma yapıyor
Türkiye'de e-ticaretin büyümesi ve yapay zekanın rekabet üzerindeki etkileri üzerine önemli veriler paylaşıldı.
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Türkiye ekonomisi son 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5,35 büyüme kaydetti ve dijitalleşme bu büyümenin en önemli itici güçlerinden biri oldu. Bakan Bolat, Ankara’daki çalıştayda e-ticaret verilerini paylaştı. Geçen yıl e-ticaret büyüklüğü 4,6 trilyon liraya ulaştı. 6 milyar işlem gerçekleşti ve 634 bin işletme e-ticaret yaptı.

YAPAY ZEKA PAZARINDA KÜRESEL BÜYÜME SÜRÜYOR

Dünyada yapay zeka pazarı geçen yıl 584 milyar dolara ulaştı. 2032 yılında bu rakamın 1,4 trilyon dolar olması bekleniyor. Türkiye’de ise pazar 2025’te 571 milyon dolar seviyesinde. 2032’de 1,3 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Yapay zeka altyapı ürünlerinin ticareti yıllık yüzde 22 arttı. Bu ürünlerin ticaret hacmi 4,18 trilyon dolara yükseldi.

İŞLETMELERDE YAPAY ZEKA KULLANIM ORANI YÜKSELİYOR

2021’de işletmelerin yüzde 2,7’si yapay zeka kullanıyordu. 2024’te bu oran yüzde 4,4’e çıktı. Büyük ölçekli işletmelerde yapay zeka kullanımı yüzde 22 oldu. Yapay zeka artık e-ticarette rekabet gücünün temel unsuru. Rekabet hukuku çalışmaları dijital platformlara odaklanıyor. Fiyat ve maliyet gibi göstergelerin yerini veri ve algoritmalar aldı.

REKABET KURUMU DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ YAKINDAN İZLİYOR

Rekabet Kurumu son yıllarda dijital piyasalara yönelik önemli çalışmalar yürüttü. Sektör raporları ve soruşturmalar dijital dönüşümün etkilerini gösteriyor. Kurul, dijital platformların rekabet karşıtı davranışlarına karşı soruşturma açtı. Bu kararlar şeffaflık ilkesiyle kamuoyuna duyuruldu. Rekabet politikaları yapay zeka ve veri odaklı modellere uyum sağlamalı. Başkan Birol Küle, üç ana meselenin finansallaşma, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik olduğunu söyledi. Rekabet hukuku bu konuların ortak noktası. Açılış konuşmaları sonrası Küle, Bolat’a hediye takdim etti.

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