Bakan Kacır, Bilim Olimpiyatlarında 19 Madalya Duyurdu

Bakan Kacır, uluslararası olimpiyatlarda madalya kazanan öğrencilerle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Öğrenciler bilim olimpiyatlarından madalyalarla dönmeye devam ediyor. Türkiye’nin gurur tablosu dört farklı yarışmada elde edilen başarılarla oluştu. Çin’de düzenlenen 67. Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda öğrenciler bir altın, üç gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Litvanya’daki 37. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı’nda iki altın ve iki gümüş madalya elde edildi. Özbekistan’daki 58. Uluslararası Kimya Olimpiyatı’nda dört gümüş madalya alındı. Kolombiya’daki 56. Uluslararası Fizik Olimpiyatı’nda ise beş gümüş madalya kazanıldı.

MATEMATİK OLİMPİYATINDA TAM BAŞARI

Çin’deki yarışmada Türkiye’yi temsil eden altı öğrencinin tamamı madalya kazandı. TÜBİTAK tarafından yetiştirilen öğrencilerden Umut Kağan Yazgan altın madalya elde etti. Ege Akgün, Mustafa Dortluoğlu ve Tuğra Özbey Eratlı gümüş madalya aldı. Alperen İnan ve Selim Doğan da bronz madalyanın sahibi oldu.

BİYOLOJİ OLİMPİYATINDA İKİ ALTIN

Litvanya’da Ahmet Alp Alaftargil ve Ahsen Sena Girgin altın madalya kazanarak zirveye çıktı. Çağan Gürel ve Bilal Bostan ise gümüş madalya elde etti.

KİMYA VE FİZİK OLİMPİYATLARINDA GÜMÜŞ MADALYALAR

Özbekistan’da TÜBİTAK destekli öğrenciler Arda Yazıcıoğlu, Bahri Eren Sarıkaya, Kaan Doğan ve Mustafa Efe Cesur gümüş madalya kazandı. Kolombiya’da Eren Akarsu, Mert Andaç Karan, Rüzgar Kuşaklı, Şenol Tarhan ve Yiğit Koca gümüş madalyayla Türkiye’nin temel bilimlerdeki gücünü kanıtladı.