Bakan Kacır Mezunlara Diplomalarını Verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde düzenlenen törende TÜBİTAK Fen Lisesi’nin ilk mezunlarına diplomalarını takdim etti. Tören, öğrencilerin mezuniyet yürüyüşüyle başladı ve davetlilerden büyük alkış aldı. Program kapsamında Bakan Kacır için sürpriz bir video hazırlandı.

İLK MEZUNLAR COŞKUYLA UĞURLANDI

Mezuniyet yürüyüşü sırasında ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarında başarı gösteren öğrenciler geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından okul korosu sahne aldı. Tanıtım filminde okulun kuruluş süreci ve öğrenci başarıları anlatıldı.

BAKAN İÇİN SÜRPRİZ TABLO HAZIRLANDI

Programda Bakan Kacır’ın okul ziyaretlerinden kesitler içeren video gösterildi. Okul birincisi Elif Berra Demir, Kacır’a özel bir tablo takdim etti. Demir daha sonra Bakan ile birlikte mezun kütüğüne ismini çaktı.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Okul birincisi Elif Berra Demir duygu dolu bir konuşma yaptı. Başarısını hayatını kaybeden babasına armağan ettiğini belirtti. Okul ikincisi Deniz Tepe’nin plaketini Kocaeli Valisi verdi. Okul üçüncüsü Tuana Gülpınar ise plaketini TÜBİTAK Başkanı’ndan aldı.

84 ÖĞRENCİ DİPLOMALARINI ALDI

Diplomalar ve mezuniyet hediyeleri öğrencilere tek tek takdim edildi. Bayrak ve Flama Devir Teslimi töreni gerçekleştirildi. Programın sonunda öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyeti kutladı.

BİLİMLE GELECEĞE İMZA ATACAKSINIZ

Bakan Kacır, öğrencilerin 2021 yılında okulun ilk öğrencileri olduğunu hatırlattı. TÜBİTAK çatısı altında kurulan okulun stratejik bir vizyon taşıdığını söyledi. Öğrencilere hitaben “Sizler bizim umudumuzsunuz” ifadesini kullandı.

YERLİ TEKNOLOJİLERLE BÜYÜK ATILIM YAPILDI

Kacır, Türkiye’nin savunma sanayiinden havacılığa kadar yüksek teknoloji geliştirdiğini belirtti. Ar-Ge insan kaynağının 12 katına, harcamaların ise 17 misline çıktığını açıkladı. TÜBİTAK’da milli muharip uçak KAAN’ın bilgisayarlarının geliştirildiğini duyurdu.

BİLİM VE TEKNOLOJİ İNSANLIK YARARINA OLMALI

Bakan, bilim ve teknolojinin ahlaki değerlerle sınırlandırılması gerektiğini vurguladı. Teknolojinin soykırım ve işgal için araçsallaştırıldığına dikkat çekti. Öğrencilere “Aydınlık yarınlara kavuşacaksınız” mesajı verdi.

TÜBİTAK BAŞKANINDAN ÖĞRENCİLERE ÖVGÜ

Prof. Dr. Orhan Aydın, öğrencilere “Geleceğimiz sizlersiniz” dedi. Parlak zihinlere sahip öğrencilerle bir arada olmanın gurur verici olduğunu ifade etti. Vicdanlı, merhametli ve vefalı olmaları tavsiyesinde bulundu.

ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

Bakan Kacır, Okul Müdürü Dr. Hacı Ahmet Yıldırım ve öğretmen Hülya Bal’a teşekkür belgesi takdim etti. 45 öğretmenle birlikte aile fotoğrafı çektirildi.