Bakan Kurum: Çöp İthalatı Yapmıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında İngiltere’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimi fosil yakıtlara bağımlılığın bir sonucu olarak değerlendirdi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve enerji bağımsızlığının önemini bir kez daha vurguladı.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE İDDİALI HEDEFLER

Bakan Kurum, Enerji Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını söyledi. 2035 yılı için iddialı hedefler açıklanacağını belirtti. 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine yönelik projeler hazırlandığını ifade etti. Yenilenebilir enerjide mevcut kurulu gücün yüzde 62 olduğunu açıkladı. Hidroelektrik, rüzgar, güneş ve nükleer yatırımların sürdüğünü bildirdi. Depolama kapasitesi ve şebeke hatlarının arttığını dile getirdi. Yerli elektrikli araç sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

ABD’NİN İKLİM POLİTİKASININ ETKİSİ

Bakan Kurum, ABD’nin iklim politikalarının sadece hükümet kararı olmadığını söyledi. Özel sektör ve toplumsal talebin belirleyici olduğunu ifade etti. Dönüşüme ayak uydurmayanların geride kalacağını belirtti. Amerikan Ticaret Odasının COP31 Başkanlığını desteklediğini aktardı. Hükümetlerin kararlarının zamanla değişebileceğini dile getirdi. Toplumun genel talebinin asıl belirleyici olduğunu vurguladı.

YURT DIŞINDAN ÇÖP ALMIYORUZ

Bakan Kurum, Türkiye’nin atık ithalatına açıklık getirdi. İthal edilen malzemelerin ham madde olarak kullanıldığını belirtti. Geri dönüşüm oranının yüzde 37 olduğunu bildirdi. Hedefin döngüsel ekonomide yüzde 80’e çıkmak olduğunu söyledi. 1 Temmuz itibarıyla depozito uygulamasının başlayacağını duyurdu.

COP31 EYLEM GÜNDEMİ VE 10 ÖNCELİK

Kurum, COP31 Eylem Gündemi’nin 10 öncelik alanını açıkladı. Sıfır Atık, temiz enerji, gıda güvenliği gibi başlıklar bulunuyor. Atıkların yüzde 50 azaltılması hedefi konulduğunu söyledi. Döngüsel ekonomiden malzeme kullanımının zorunlu hale getirildiğini belirtti. 2035 yılına kadar giysilerin en az yüzde 15’inin geri dönüşümden elde edileceğini ifade etti.

DEPREM BÖLGESİNDE DİRENÇLİ ŞEHİRLER

Bakan Kurum, 11 ilde yürütülen inşa çalışmalarını anlattı. 3 bin 500 ayrı alanda faaliyet yapıldığını belirtti. Evlerin iki yıl gibi kısa sürede teslim edildiğini söyledi. Dirençli şehirler başlığında enerji yoğunluğunun azaltıldığını dile getirdi. Sıfır enerjili binalar ve raylı sistem yatırımlarının öne çıktığını ifade etti. 2035’te yüzde 35 elektrifikasyon hedefine ulaşılacağını bildirdi.

TEK KULLANIMLIK PLASTİKLERE SINIRLAMA

Kurum, plastik çatal, bıçak ve yemek kaplarına düzenleme getirileceğini söyledi. Bu ürünlerin ahşap veya kağıt alternatiflerle değiştirilmesinin teşvik edildiğini belirtti. Düzenlemenin eylül ayında yayımlanacağını duyurdu. İklim farkındalığı eğitiminin 2035’e kadar tüm ülkelerin müfredatına girmesi hedefini açıkladı.

UYGULAMA COP’U

Bakan Kurum, COP31’in uygulama ağırlıklı olacağını belirtti. Somut sonuçlar ve eylemlerle başarıya ulaşılacağını söyledi. Aksiyon, uzlaşı ve diyalog üzerine kurulu bir süreç olacağını ifade etti. Artık uygulama zamanının geldiğinin altını çizdi.