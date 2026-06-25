Bakan Kurum, Kral 3. Charles’ın Resepsiyonunda Konuştu

Ekonomi
Bakan Kurum, Kral Charles ile sohbet ediyor
Londra'da düzenlenen Temiz Hava Koalisyonu resepsiyonunda, Türkiye'nin iklim hedefleri ve COP31 Zirvesi hakkında bilgiler verildi.
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Londra İklim Eylem Haftası’nın üçüncü gününde St. James Sarayı’nda önemli bir resepsiyon düzenlendi. İngiltere Kralı 3. Charles’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Bakan Kurum burada hem Türkiye’yi hem de COP31 Başkanlığı’nı temsil etti.

KURUM'DAN COP31 HEDEFLERİ AÇIKLAMASI

Resepsiyonda konuşan Bakan Kurum, Türkiye’nin COP31 hedeflerini anlattı. Eylem gündeminin önemli başlıklarına dikkat çeken Kurum, katılımcıları Antalya’ya davet etti. Kurum, etkinlikte Kral 3. Charles ile de bir araya geldi.

Bakan Kurum resepsiyonla ilgili sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: “İngiltere Kralı III. Charles’ın ev sahipliğinde düzenlenen Temiz Hava Koalisyonu Üst Düzey Resepsiyonu’na katılarak; iklim kriziyle mücadelede COP31 Başkanlığımızın yol haritasını paylaştık.”

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