Trabzonspor, Onana İçin Prensipte Anlaştı

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Bir futbol teknik direktörü, takımına talimat veriyor
Trabzonspor, kaleci Andre Onana'nın kiralanması için Manchester United ile anlaşma aşamasında önemli adımlar atıyor.
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Fatih Tekke ve yönetim, başarılı performans sergileyen Kamerunlu kaleci Andre Onana’yı takımda tutmak için büyük çaba sarf etti. Kulüp, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Manchester United ile kiralama formülü üzerinde prensip anlaşmasına vardı. Şu anda taraflar arasında son detaylar görüşülüyor.

KUPADA KRİTİK KURTARIŞLAR YAPTI

Geçen sezon 33 maça çıkan Onana, kalesinde 40 gol gördü. Tecrübeli kaleci Türkiye Kupası finalinde kritik kurtarışlar yaptı. Bu performansıyla Trabzonspor’a kupayı kazandırdı.

SÖZLEŞMEDE NET RAKAMLAR VAR

Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ın ayrılığı sonrası Onana’yı bir yıllığına kiralamıştı. Kulübün yaptığı açıklamada net rakamlar yer aldı. Buna göre 2025-2026 sezonu için 3.510.000 dolar garanti ücret ödenecek. Ayrıca oyuncuya 1.755.000 dolar imza ücreti verilecek.

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