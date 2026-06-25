Transfer Piyasasında Yoğun Hareketlilik Sürüyor

2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan devam ederken hem Türkiye’den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor hem de Avrupa’da transfer piyasasında yoğun hareketlilik var. Türkiye’den dört büyük kulüp transfer çalışmalarını sürdürüyor. Dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri de takip ediliyor.