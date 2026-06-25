DMM’den Macron Yürüyüşü İddiasına Yalanlama

NATO Zirvesi için Ankara’da bulunan Macron’un yürüyüşü gerekçesiyle Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın kapatılacağı iddiası sosyal medyada yayıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddiaya yanıt verdi. Açıklamada parkların kapatılmasına yönelik bir karar bulunmadığı vurgulandı. “Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur.” denildi.