Kahramanmaraş’ta Engelli Üç Kardeş Yangında Öldü

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Kahramanmaraş'ta yangın söndürme çalışmaları devam ediyor
Kahramanmaraş'ta bir binada çıkan yangın, üç engelli kardeşin hayatını kaybetmesine neden oldu.
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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi’nde 12 katlı bir binanın birinci katında öğle saatlerinde çıkan yangında engelli üç kardeş hayatını kaybetti. Yangın henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÜÇ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Esra Saltalı (45), Muhammet Saltalı (32) ve Abdulgani Saltalı (26) hayatını kaybetti. Yangında yaralanan Mustafa Saltalı ile dumandan etkilenen anne Nevruz Saltalı hastaneye kaldırıldı. Aynı katta yaşayan 2 kişi de ambulansla hastaneye sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının üç kardeşin yer yatağında uyuduğu sırada çıktığı belirtildi. Cansız bedenler morga kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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